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6 de mayo de 2026

7 DE CADA 10 PERSONAS VEN BUEN MOMENTO PARA COMPRAR VIVIENDA, PERO SOLO 1 DE CADA 3 LOGRA FINANCIAMIENTO SEGÚN ESTUDIO DE ENLACE INMOBILIARIO

Buenos días región.

enlaceinmobiliario

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Claudio Retamal, Líder de Inteligencia de Clientes de Enlace Inmobiliario, dio a conocer los principales resultados del Estudio de Expectativas Inmobiliarias y Educación Financiera, el cual evidencia un escenario mixto en el mercado habitacional.

Según el informe, si bien ha aumentado el interés de las personas por adquirir una vivienda, las condiciones reales para concretar esa decisión siguen siendo limitadas, principalmente por las dificultades de acceso al crédito hipotecario.

El análisis muestra que existe una percepción más positiva respecto al momento para comprar, pero esta visión convive con una menor confianza en la posibilidad de obtener financiamiento, lo que refleja una brecha entre la intención y la capacidad real de compra.

Entre los factores que explican esta situación destacan las restricciones económicas de los hogares, como los niveles de ingreso y la capacidad de ahorro, elementos clave al momento de postular a un crédito. Esto ha llevado a que parte de los potenciales compradores opte por postergar su decisión.

Asimismo, el estudio advierte que las expectativas sobre el comportamiento del mercado siguen marcadas por la cautela, especialmente ante posibles variaciones en las tasas de interés y en los precios de las viviendas.

En este contexto, también se observa una mayor relevancia de la educación financiera, ya que cada vez más personas reconocen la necesidad de ordenar su situación económica antes de iniciar un proceso de compra.

De esta forma, el informe concluye que, pese al alto interés por acceder a la vivienda propia, persisten barreras estructurales que dificultan concretar este objetivo, manteniendo una distancia entre las expectativas de los compradores y las condiciones reales del mercado.



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DELEGADO LIBER LAZO INFORMA DESPLIEGUE DEL INE PARA ACTUALIZAR DATOS DE VIVIENDAS EN ÚLTIMA ESPERANZA

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