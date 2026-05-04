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4 de mayo de 2026

UMAG INICIA EL MES DEL MAR CON LA VIII EXPOMAR: UN ENCUENTRO ENTRE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL Y LA VANGUARDIA CIENTÍFICA

Evento de divulgación científica se llevará a cabo el próximo 6 de mayo en el Patio de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, funcionando en dos bloques horarios: de 09:00 a 12:30 y de 14:30 a 17:30 horas.

Expomar Afiche

En el marco de las conmemoraciones del Mes del Mar, la carrera de Biología Marina de la Universidad de Magallanes  invita a toda la comunidad de Punta Arenas, y muy especialmente a las delegaciones de estudiantes de enseñanza básica, media y universitaria, a participar en la VIII versión de EXPOMAR. Con el lema de "El mar nos une, la ciencia nos mueve", este evento de divulgación científica se llevará a cabo el próximo 6 de mayo en el Patio de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, funcionando en dos bloques horarios: de 09:00 a 12:30 y de 14:30 a 17:30 horas. La jornada busca que los jóvenes se sumerjan en el conocimiento de las gélidas aguas australes a través del contacto directo con los investigadores y los trabajos que los propios alumnos de la carrera están desarrollando en sus primeras etapas de formación profesional.

Una red colaborativa de excelencia

Esta octava edición destaca por una red colaborativa de excelencia que reúne a las instituciones más relevantes del ecosistema marino y científico regional. Bajo el respaldo de la Facultad de Ciencias, el proyecto Ciencia 2030 y UMAG TV, la feria contará con la participación de centros de investigación de alto prestigio como el Instituto Antártico Chileno (INACH), la Fundación CEQUA, la Fundación Antarctica 21 y el Centro de Investigación de Recursos Marinos Subantárticos (CERESUB). Asimismo, se sumarán una potente red de unidades especializadas de la universidad, entre las que destacan el Laboratorio de Ecología Funcional, el Laboratorio de Ecofisiología y Biotecnologías de Algas (LEBA), el Laboratorio de Oceanografía Biológica Austral (LOBA) y el Laboratorio de Ecología Marina y Subantártica (LEMAS),  el Fablab UMAG, y la carrera de Acuicultura.

El compromiso con la gestión pública y el desarrollo regional también estará presente mediante la participación activa de organismos clave como el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), el Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal (INDESPA), la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) y el saludo del Seremi de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Finalmente, la integración del sector productivo se verá representada por las empresas Blumar y Novaustral, consolidando a la EXPOMAR como el hito de vinculación más importante para entender nuestra identidad territorial y la protección del patrimonio natural marino en este Mes del Mar.



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