CONSERVACIÓN, CIENCIA Y EDUCACIÓN: EL TRABAJO DE LA RESERVA PINGÜINO REY POR LOS PINGÜINOS EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la directora ejecutiva de la Reserva Nacional Pingüino Rey, Aurora Fernández, abordó la relevancia del reciente Día Mundial del Pingüino, conmemorado el pasado 25 de abril, instancia que busca generar conciencia sobre la protección de estas aves marinas y su ecosistema.

Durante la conversación, Fernández destacó la diversidad de especies existentes y la posición privilegiada de Chile en su observación: “existen 18 especies diferentes de pingüinos y podemos ver 9 en nuestro país”. En esa línea, subrayó el valor ecológico de estas aves, señalando que “los pingüinos son una especia muy bella y carismática, son indicadores de la salud del mar”.

Asimismo, enfatizó la relevancia de su conservación a nivel global y local, especialmente en el extremo sur del país. “los pingüinos son super importantes a nivel mundial”, afirmó, agregando que “En Chile se observan 9 de las 18 especies de pingüino...desde magallanes es tierra de pingüinos, y es super importante las labores de conservación que se están haciendo en este lugar y también en territorio antártico”.

La conmemoración de esta fecha refuerza el llamado a proteger los ecosistemas marinos, considerando el impacto del cambio climático y la actividad humana en el hábitat de estas especies, particularmente en zonas clave como Magallanes y la Antártica.

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