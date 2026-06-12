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12 de junio de 2026

SELLO EMPRESA REGIONAL DISTINGUIÓ A AQUACHILE POR SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA REGIÓN

La distinción, impulsada por CPC Magallanes, Cormag, el Gobierno Regional y la Delegación Presidencial Regional, reconoció el trabajo de la organización en el territorio, su compromiso con sus habitantes y su aporte a la calidad de vida de las comunidades magallánicas.

aquachilesello

Magallanes visibilizó a las empresas que, desde distintos rubros, han contribuido al desarrollo de la región y a fortalecer una relación de largo plazo con sus comunidades. En ese contexto, AquaChile recibió el Sello Empresa Regional, una distinción que pone en valor su presencia en la zona y el trabajo que ha consolidado junto a comunidades, autoridades y actores locales.

La ceremonia reunió a autoridades regionales, representantes del mundo público y privado, gremios y ejecutivos de las entidades distinguidas, en una instancia que relevó el rol de la colaboración público-privada para proyectar el desarrollo de Magallanes desde una mirada territorial, sostenible y de largo plazo.

Para AquaChile, esta distinción refleja el trabajo que ha promovido en Magallanes, donde mantiene operaciones, equipos y una agenda de relacionamiento orientada a fortalecer el diálogo, acercar la acuicultura a las comunidades y colaborar con iniciativas de desarrollo local, educacional, vida saludables y encuentro territorial.

"Recibir este reconocimiento es un orgullo y, al mismo tiempo, una responsabilidad. Para AquaChile, estar en Magallanes significa trabajar con una mirada de largo plazo, fortaleciendo nuestro vínculo con los habitantes, colaborando con el desarrollo local y siendo parte activa del crecimiento de la región. Esto nos motiva a seguir contribuyendo desde una actividad productiva responsable, cercana y comprometida con la zona", aseguró Brenda Vera, gerente regional de AquaChile Magallanes.

Con este reconocimiento, AquaChile reafirma su compromiso con seguir siendo parte activa del progreso local, promoviendo una relación basada en la cercanía, la colaboración y el respeto por la identidad magallánica.

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TGR DESCARTA NEGLIGENCIA EN COBRANZA A SOCIEDAD LIGADA A CUGAT

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