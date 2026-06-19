Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

19 de junio de 2026

EMPRESA MAGALLÁNICA DE TURISMO OBTIENE SELLO NACIONAL DE SUSTENTABILIDAD

La única empresa de Magallanes con el Sello Impacta Sustentable encabeza esta edición. También revisamos cómo Turismo Kayak Agua Fresca ha desarrollado experiencias de naturaleza en el Estrecho de Magallanes y sus planes para incorporar nuevas tecnologías y ampliar su oferta.

empresaturismokayak

Hace 15 años, Turismo Kayak Agua Fresca nació con la idea de transformar el Estrecho de Magallanes en un destino para el turismo de naturaleza y experiencias náuticas. A 28 kilómetros al sur de Punta Arenas, la empresa ha desarrollado actividades vinculadas a la exploración del entorno costero, apostando por una oferta de baja escala asociada a los paisajes y ecosistemas australes.

La empresa ha construido una oferta especializada en experiencias de naturaleza y exploración en torno al Estrecho de Magallanes. Entre ellas destacan expediciones de kayak de mar, cabalgatas, navegación zodiac, trekking y rutas hacia lugares como Cabo Froward, el Parque Nacional Alberto de Agostini y el Parque Marino Francisco Coloane, combinando aventura y conocimiento del territorio.

Uno de sus productos más distintivos es la experiencia de observación y fotografía de ballenas jorobadas en el Parque Marino Francisco Coloane, uno de los principales sitios de alimentación de cetáceos del hemisferio sur. La empresa también desarrolló una de las pocas experiencias de kayak junto a ballenas en la Patagonia, permitiendo a los visitantes aproximarse a estos ecosistemas acompañados por guías especializados y medidas de seguridad adaptadas a las condiciones del extremo austral.

Esa trayectoria le permitió convertirse este año en la única empresa de Magallanes en obtener el Sello Impacta Sustentable, reconocimiento entregado por Sercotec y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile a organizaciones que destacan por sus prácticas económicas, sociales y ambientales. Solo 20 empresas del país han recibido esta certificación.

Turismo Kayak Agua Fresca ha sido parte de diversos programas de apoyo al emprendimiento y desarrollo productivo, entre ellos instrumentos como Capital Semilla y Crece, además del acompañamiento del Centro de Negocios de Sercotec. Según sus responsables, este respaldo permitió fortalecer su modelo de negocio y avanzar en los estándares exigidos para obtener la certificación.

De cara al futuro, esta empresa turística proyecta incorporar herramientas de inteligencia artificial para optimizar procesos, reducir emisiones en sus operaciones y ampliar su oferta hacia segmentos vinculados al turismo de expediciones, cruceros y experiencias de naturaleza.

Lea la edición completa del newsletter en el siguiente link.

Fuente: elmostrador.cl 


nodoantartico

NODO ANTÁRTICO PARTICIPA EN SEMINARIO SOBRE PATRIMONIO Y TURISMO ORGANIZADO POR AUSTRO CHILE Y EL INSTITUTO SANTO TOMÁS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS CLAUSURÓ INMUEBLE UTILIZADO POR EL SERVICIO DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA

Leer Más

La medida se adoptó en la casa ubicada en Av. Jorge Alessandri con 21 de Mayo, tras el vencimiento de los plazos ampliados otorgados para regularizar observaciones vinculadas a seguridad, habitabilidad y recepción definitiva.

La medida se adoptó en la casa ubicada en Av. Jorge Alessandri con 21 de Mayo, tras el vencimiento de los plazos ampliados otorgados para regularizar observaciones vinculadas a seguridad, habitabilidad y recepción definitiva.

MJ 2
nuestrospodcast
cielo punta arenas 19 de junio 2026

AMANECERES DE INVIERNO TIÑEN DE ROSADO Y ROJO LOS CIELOS DE PUNTA ARENAS

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
empresaturismokayak

EMPRESA MAGALLÁNICA DE TURISMO OBTIENE SELLO NACIONAL DE SUSTENTABILIDAD

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
orgulloautista

CASI 2 MIL PERSONAS VIVEN CON AUTISMO EN MAGALLANES: FUNDACIÓN TACAL LLAMA A AVANZAR EN INCLUSIÓN LABORAL DESDE EL RECONOCIMIENTO A LAS OPORTUNIDADES REALES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Charla SIAT CChC (10)

MÁS DE 80 TRABAJADORES PARTICIPARON EN CHARLA SOBRE SEGURIDAD VIAL INVERNAL EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250