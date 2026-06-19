EMPRESA MAGALLÁNICA DE TURISMO OBTIENE SELLO NACIONAL DE SUSTENTABILIDAD

Hace 15 años, Turismo Kayak Agua Fresca nació con la idea de transformar el Estrecho de Magallanes en un destino para el turismo de naturaleza y experiencias náuticas. A 28 kilómetros al sur de Punta Arenas, la empresa ha desarrollado actividades vinculadas a la exploración del entorno costero, apostando por una oferta de baja escala asociada a los paisajes y ecosistemas australes.

La empresa ha construido una oferta especializada en experiencias de naturaleza y exploración en torno al Estrecho de Magallanes. Entre ellas destacan expediciones de kayak de mar, cabalgatas, navegación zodiac, trekking y rutas hacia lugares como Cabo Froward, el Parque Nacional Alberto de Agostini y el Parque Marino Francisco Coloane, combinando aventura y conocimiento del territorio.

Uno de sus productos más distintivos es la experiencia de observación y fotografía de ballenas jorobadas en el Parque Marino Francisco Coloane, uno de los principales sitios de alimentación de cetáceos del hemisferio sur. La empresa también desarrolló una de las pocas experiencias de kayak junto a ballenas en la Patagonia, permitiendo a los visitantes aproximarse a estos ecosistemas acompañados por guías especializados y medidas de seguridad adaptadas a las condiciones del extremo austral.

Esa trayectoria le permitió convertirse este año en la única empresa de Magallanes en obtener el Sello Impacta Sustentable, reconocimiento entregado por Sercotec y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile a organizaciones que destacan por sus prácticas económicas, sociales y ambientales. Solo 20 empresas del país han recibido esta certificación.

Turismo Kayak Agua Fresca ha sido parte de diversos programas de apoyo al emprendimiento y desarrollo productivo, entre ellos instrumentos como Capital Semilla y Crece, además del acompañamiento del Centro de Negocios de Sercotec. Según sus responsables, este respaldo permitió fortalecer su modelo de negocio y avanzar en los estándares exigidos para obtener la certificación.

De cara al futuro, esta empresa turística proyecta incorporar herramientas de inteligencia artificial para optimizar procesos, reducir emisiones en sus operaciones y ampliar su oferta hacia segmentos vinculados al turismo de expediciones, cruceros y experiencias de naturaleza.

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Fuente: elmostrador.cl



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