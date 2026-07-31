CUENTA PÚBLICA 2026: MINVU PRESENTÓ LOS PRINCIPALES AVANCES EN VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO EN MAGALLANES

Con la participación de autoridades, dirigentes sociales, representantes de organizaciones y la comunidad, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) realizó la Cuenta Pública Participativa 2026 correspondiente a la gestión realizada en Magallanes, instancia en la que dieron a conocer los principales resultados alcanzados durante el último período y los desafíos que marcarán el trabajo para los próximos meses.

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Durante la actividad, realizada en la comuna de Torres del Paine, se destacó el trabajo desarrollado para ampliar el acceso a la vivienda, impulsar proyectos urbanos y fortalecer la planificación territorial, junto con la ejecución de iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias de la región de Magallanes.

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El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, señaló que "esta cuenta pública refleja el trabajo conjunto que hemos realizado como Ministerio junto a los municipios, el Gobierno Regional, otros servicios públicos y las organizaciones sociales. Como Gobierno del Presidente José Antonio Kast estamos impulsando una política habitacional que pone el foco en ampliar el acceso a la vivienda, reactivar la economía y generar empleo a través de la inversión pública. En esa línea, el Plan Integral de Vivienda y Urbanismo orienta nuestro trabajo para ejecutar proyectos habitacionales y urbanos que respondan a las necesidades de las familias, contribuyan al crecimiento de la región y nos permitan avanzar hacia un Magallanes de propietarios".

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Uno de los principales hitos del período fue la entrega de 1.448 viviendas en las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales, Puerto Williams y Primavera. A ello se suma el inicio programado de 640 nuevas soluciones durante este año y el avance de una cartera de proyectos habitacionales que permitirá seguir reduciendo el déficit en la región.





En materia de subsidios, el Minvu otorgó 621 certificados del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49), 248 para sectores medios (DS1) y 252 beneficios de arriendo, ampliando las oportunidades de acceso a una solución habitacional para cientos de familias magallánicas.





Asimismo, 287 familias fueron beneficiadas con proyectos de mejoramiento de viviendas y 240 hogares se incorporaron al Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, permitiendo avanzar en la conservación del parque habitacional existente y mejorar las condiciones de habitabilidad.

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Fortalecer los territorios





La gestión también consideró importantes avances en materia urbana. A través de los programas de Recuperación de Barrios y Pequeñas Localidades se continuó impulsando iniciativas en las provincias de Magallanes, Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica Chilena, promoviendo espacios públicos de mayor calidad y fortaleciendo el desarrollo de las comunidades.





En paralelo, el Minvu avanzó en la identificación y priorización de 22 terrenos fiscales ubicados en zonas urbanas para futuros proyectos habitacionales y en el desarrollo de 11,8 hectáreas en el sector Pudeto, una de las principales reservas de suelo para enfrentar las necesidades de vivienda de los próximos años.

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El director (s) del Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, destacó que "cada uno de estos resultados representa un trabajo técnico y coordinado que busca entregar soluciones concretas a las familias de la región. Seguiremos impulsando proyectos habitacionales, fortaleciendo la gestión del suelo y ejecutando obras urbanas que contribuyan al desarrollo de nuestras ciudades, la reactivación económica y una mejor calidad de vida para las familias de Magallanes".





En el ámbito de la fiscalización, durante el periodo 2025-2026 el Serviu inspeccionó 2.470 viviendas sociales para verificar el correcto uso de los subsidios habitacionales. Como resultado de este trabajo, 552 casos pasaron a seguimiento y se iniciaron 22 procedimientos administrativos por incumplimientos a la normativa, resguardando que estos beneficios lleguen efectivamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos por la ley.

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Finalmente, durante la Cuenta Pública se reafirmó el compromiso del Minvu de continuar fortaleciendo la gestión habitacional y urbana en la región, consolidando proyectos en ejecución, impulsando nuevas iniciativas y promoviendo la participación ciudadana como un eje permanente para mejorar las políticas públicas en beneficio de las familias de Magallanes.

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Las personas interesadas pueden revisar el Informe de Cuenta Pública Participativa 2026 y enviar sus observaciones a través del formulario disponible en el sitio web de Serviu Magallanes (www.serviumagallanes.minvu.gob.cl), como parte del proceso de participación ciudadana impulsado por el Minvu.