JORNADA "AGUA PARA UN MATE" PROMOVIÓ EL CUIDADO DEL RECURSO HÍDRICO EN SAN GREGORIO

Con una positiva participación de vecinas y vecinos se desarrolló en la Oficina de Información Turística de Villa Punta Delgada la jornada "Agua para un Mate", iniciativa orientada a fortalecer la concientización sobre el cuidado del agua y la importancia del Sistema Sanitario Rural (SSR) para el desarrollo de la comuna.

La actividad fue organizada por la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, perteneciente a la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con la Ilustre Municipalidad de San Gregorio, generando un espacio de diálogo y participación ciudadana donde las y los asistentes pudieron intercambiar experiencias, resolver dudas y reflexionar sobre el uso responsable de este recurso esencial.

Durante la jornada se destacó la relevancia de adoptar buenas prácticas en el consumo del agua, así como el rol que cumplen los Sistemas Sanitarios Rurales para garantizar el abastecimiento de este recurso en las comunidades, promoviendo una cultura de cuidado y corresponsabilidad.

La alcaldesa de San Gregorio, Jeannette Andrade Ruiz, valoró la realización de esta iniciativa y destacó la importancia de acercar este tipo de instancias a la comunidad.

"El agua es un recurso fundamental para la vida y para el desarrollo de nuestra comuna. Estas jornadas nos permiten informar, generar conciencia y fortalecer el compromiso de la comunidad con su cuidado. Agradecemos a todas las vecinas y vecinos que participaron, porque cada acción responsable contribuye a proteger este recurso para las generaciones presentes y futuras".

La Ilustre Municipalidad de San Gregorio agradeció la participación de la comunidad y el trabajo conjunto con la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales y la Dirección de Obras Hidráulicas, reafirmando su compromiso de continuar impulsando actividades que promuevan la educación ambiental, la participación ciudadana y el uso responsable de los recursos naturales.