CAPACITACIÓN REFUERZA GESTIÓN CONTABLE Y DESARROLLO DE PROYECTOS PARA SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE MAGALLANES

​Representantes de diversos Servicios Sanitarios Rurales (SSR) de la Región de Magallanes participaron en una jornada de capacitación realizada en Punta Arenas, instancia organizada por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) a través de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, con el objetivo de fortalecer herramientas de gestión contable y formulación de proyectos para las organizaciones que administran sistemas de agua potable en sectores rurales, iniciativa que también se desarrollará este jueves en Puerto Natales.



La actividad, desarrollada en el Hotel Almasur, contempló dos módulos de trabajo. Durante la mañana, los asistentes abordaron materias relacionadas con contabilidad, registros financieros, actualización de antecedentes y participación de los socios, mientras que durante la tarde se enfocaron en la identificación de iniciativas de inversión, fuentes de financiamiento y el ciclo de desarrollo de proyectos.



Entre los participantes estuvo el Comité de Agua Potable Rural de Agua Fresca, organización que actualmente avanza en el desarrollo de su sistema para atender las necesidades de una creciente comunidad agrícola ubicada al sur de Punta Arenas.



Rodolfo Barrientos, director del comité, destacó que este tipo de capacitaciones les permite fortalecer su trabajo, adquirir nuevas herramientas y recibir acompañamiento técnico en un proceso que consideran complejo, pero que ha mostrado avances importantes durante los últimos años.



El director regional de Obras Hidráulicas, Jorge Martinic García, explicó que la jornada tuvo como propósito entregar herramientas concretas para mejorar la gestión de los sistemas sanitarios rurales.



“Durante la mañana abordamos temas de contabilidad, les entregamos herramientas al comité, a los contadores para llevar su tema financiero al día, detallado y que puedan tener herramientas para hacer una mejor gestión sobre el sistema que operan. En la tarde trabajamos sobre el ciclo de vida de los proyectos, cuando nace, los procesos que hay que presentar ante el Ministerio de Desarrollo Social y la formalidad de la inversión, para que los dirigentes comprendan cómo impulsar futuras iniciativas que permitan mejorar sus servicios”, señaló.



Por su parte, la gestora comunitaria regional de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, Jessica Gamín, destacó la relevancia de estas instancias de formación para el fortalecimiento organizacional de los comités.



“La capacitación entrega conocimientos muy necesarios para los dirigentes. Además, es una instancia donde las personas pueden aclarar dudas sobre proyectos y financiamiento, permite abordar temas contables de manera más personalizada. Es importante que los dirigentes tengan capacidades para liderar, pero también para gestionar fortalezas dentro de su organización, la entrega de conocimientos hace que la gente potencie sus organizaciones y a que los comités desarrollen una labor que va más allá de la prestación del servicio”, indicó.



En tanto, Juan Pablo Miranda Carrasco, contador de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales de Magallanes, detalló que el taller forma parte de un ciclo de formación dirigido a los dirigentes de los distintos sistemas de la región.



“Trabajamos especialmente con presidentes, secretarios y tesoreros para abordar registros administrativos, materias laborales y tributarias, además de indicadores vinculados a la producción y facturación de agua. Todo ello busca fortalecer el soporte financiero necesario para la sostenibilidad de los sistemas”, explicó.



Carrasco detalló que este jueves se repetirá este curso en Puerto Natales con los dirigentes de la provincia de Última Esperanza.



Desde la Dirección de Obras Hidráulicas señalaron que estas actividades forman parte de una estrategia permanente de acompañamiento a los Servicios Sanitarios Rurales, promoviendo una gestión más eficiente y fortaleciendo las capacidades locales para enfrentar los desafíos asociados al abastecimiento de agua potable en las comunidades rurales de la región.





