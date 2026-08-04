CORMAG Y SERCOTEC CULMINAN PRIMER CICLO DE RED DE MENTORES PARA POTENCIAR A PYMES REGIONALES

​El pasado viernes se realizó la ceremonia de cierre del primer ciclo de la Red de Mentores, de la Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG) y el Centro de Negocios SERCOTEC Punta Arenas.

El objetivo de esta red es fortalecer emprendimientos regionales en etapa avanzada de desarrollo. Para ello, el Centro de Negocios SERCOTEC estuvo a cargo de identificar y seleccionar a los participantes, mientras que CORMAG convocó a ejecutivos y líderes de empresas y organizaciones socias de la Corporación para desempeñarse como mentores, poniendo su experiencia y conocimientos al servicio del ecosistema emprendedor regional. En este marco, cada participante fue vinculado a un mentor ligado a su área de trabajo, con quien sostuvo sesiones de acompañamiento enfocadas en analizar desafíos concretos de su negocio, generar recomendaciones y definir líneas de acción para potenciar áreas estratégicas para su crecimiento.



“Lo más valioso de esta iniciativa es que demuestra cómo la colaboración genera oportunidades. A través de la red de más de 30 organizaciones que forman parte de CORMAG, pudimos conectar la experiencia de sus ejecutivos con emprendedores de la región, aportando al fortalecimiento de sus negocios y al desarrollo del ecosistema emprendedor de Magallanes”, destacó Yenny Oyarzo, gerenta general de CORMAG.



En la misma línea, Mery Ruiz, jefa del Centro de Negocios de Sercotec Punta Arenas, explicó que “fue posible fortalecer competencias en ámbitos como legislación laboral, emprendimiento, rehabilitación y otras áreas clave para el desarrollo empresarial”, y agregó que “el crecimiento de una empresa no solo depende del fortalecimiento de las capacidades de gestión de sus dueños, sino también de la mejora continua de sus productos, servicios y procesos. Por ello, este tipo de instancias generan un importante valor para nuestros clientes, entregándoles herramientas prácticas, nuevas perspectivas y acompañamiento técnico de alto nivel.”



En esta primera versión participaron los emprendimientos Ternurita Austral, Cuidándote, Muestra tu Seña, Riquísimo Sushi, Grabados del Fin del Mundo y SESCO.



Maria Patricia Avendaño, directora de Muestra tu Seña, resaltó que “participar en la Red de Mentores representa una oportunidad para fortalecer nuestro crecimiento. Valoramos especialmente la posibilidad de aprender de mentores con una amplia trayectoria empresarial, quienes aportan experiencia, visión estratégica y redes de colaboración fundamentales para consolidar emprendimientos con impacto social. Creemos que este tipo de alianzas son fundamentales para generar innovación con propósito, fortalecer el emprendimiento local y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para la Región de Magallanes."



Como mentores, participaron Asterio Andrade, director de la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur y de Fundación Esperanza; Víctor Fernández, gerente de Asuntos Públicos de TEG Chile; Sergio Radic, académico e investigador de la Universidad de Magallanes; y Karin Escárate, abogada del Sindicato de Trabajadores Profesionales de ENAP Magallanes, quienes compartieron voluntariamente su experiencia y conocimientos con los emprendedores participantes.



“Es la primera vez que tengo la experiencia de colaborar con una persona que está desarrollando un emprendimiento, aportando desde el expertise que tenemos como centros de rehabilitación. Para nosotros fue una experiencia muy interesante y distinta a nuestro quehacer diario, porque nos permitió compartir nuestro conocimiento para fortalecer un proyecto, desarrollar un producto de mayor calidad y aportar al crecimiento de una emprendedora”, señaló Asterio Andrade.



Durante la ceremonia, CORMAG y el Centro de Negocios SERCOTEC Punta Arenas comprometieron una nueva versión de la Red de Mentores, incorporando nuevos emprendimientos y una nueva convocatoria a empresas y organizaciones socias de la Corporación para seguir fortaleciendo el ecosistema emprendedor regional.

