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27 de julio de 2026

INVITAN A EMPRENDEDORES A CHARLA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La actividad es gratuita, cuenta con el patrocinio de Sercotec Magallanes y se realiza gracias a la colaboración de Cooperativa de Trabajo Rosas Silvestres.

Afiche charla IA

Este martes 28 de julio a las 18:30 horas se realizará en la Cooperativa de Trabajo Rosas Silvestres (O´Higgins 1013, segundo piso) la charla “Menos vueltas, más negocio”, cuyo objetivo es entregar herramientas de inteligencia artificial y transformación digital a pymes y emprendedores.

Lorena Pisani, Ingeniera Comercial y socia de la Cooperativa Rosas Silvestres, será una de las expositoras. “Comencé a utilizar la IA por la necesidad de reducir los tiempos de trabajo en tareas repetitivas y estructurar de mejor manera los múltiples trabajos en los que me desempeño. De esta manera, logré tener mayor descanso, tiempo para la familia y enfocarme en hacer crecer la Cooperativa Rosas Silvestres. A lo largo de la experiencia en acompañamiento a los emprendedores veo una y otra vez lo mismo, emprendedores que pierden tiempo en procesos repetitivos y no tienen tiempo para hacer crecer su negocio”, señaló.

Pisani cuenta con experiencia acompañando a emprendedores, cooperativas y empresas de la región, además de acceso a nuevas oportunidades.

Javier Moraga, Ingeniero de Software con experiencia en Chile y Alemania, será el segundo expositor, quien mostrará cómo las herramientas de Inteligencia Artificial pueden transformarse en soluciones concretas para las PyMEs. “La actividad estará orientada a entender las herramientas de IA y automatizar ciertos procesos. Trabajaremos con gemini web, chat gtp, claude en modo web y agente. Además de compartiremos experiencias de otras herramientas que corren modelos de Inteligencia Artificial, como n8n”, detalló.

La actividad es gratuita y los interesados deben inscribirse en el link disponible en el instagram @cooperativarosas . La charla “Menos vueltas, más negocio” es una cuenta con la colaboración de la Cooperativa de Trabajo Rosas Silvestres y el patrocinio de Sercotec Magallanes.



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