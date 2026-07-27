27 de julio de 2026
INVITAN A EMPRENDEDORES A CHARLA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
La actividad es gratuita, cuenta con el patrocinio de Sercotec Magallanes y se realiza gracias a la colaboración de Cooperativa de Trabajo Rosas Silvestres.
Este martes 28 de julio a las 18:30 horas se realizará en la Cooperativa de Trabajo Rosas Silvestres (O´Higgins 1013, segundo piso) la charla “Menos vueltas, más negocio”, cuyo objetivo es entregar herramientas de inteligencia artificial y transformación digital a pymes y emprendedores.
Lorena Pisani, Ingeniera Comercial y socia de la Cooperativa Rosas Silvestres, será una de las expositoras. “Comencé a utilizar la IA por la necesidad de reducir los tiempos de trabajo en tareas repetitivas y estructurar de mejor manera los múltiples trabajos en los que me desempeño. De esta manera, logré tener mayor descanso, tiempo para la familia y enfocarme en hacer crecer la Cooperativa Rosas Silvestres. A lo largo de la experiencia en acompañamiento a los emprendedores veo una y otra vez lo mismo, emprendedores que pierden tiempo en procesos repetitivos y no tienen tiempo para hacer crecer su negocio”, señaló.
Pisani cuenta con experiencia acompañando a emprendedores, cooperativas y empresas de la región, además de acceso a nuevas oportunidades.
Javier Moraga, Ingeniero de Software con experiencia en Chile y Alemania, será el segundo expositor, quien mostrará cómo las herramientas de Inteligencia Artificial pueden transformarse en soluciones concretas para las PyMEs. “La actividad estará orientada a entender las herramientas de IA y automatizar ciertos procesos. Trabajaremos con gemini web, chat gtp, claude en modo web y agente. Además de compartiremos experiencias de otras herramientas que corren modelos de Inteligencia Artificial, como n8n”, detalló.
La actividad es gratuita y los interesados deben inscribirse en el link disponible en el instagram @cooperativarosas . La charla “Menos vueltas, más negocio” es una cuenta con la colaboración de la Cooperativa de Trabajo Rosas Silvestres y el patrocinio de Sercotec Magallanes.
El exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, permanecerá detenido hasta este martes mientras la Fiscalía completa diligencias investigativas antes de la audiencia de formalización por un presunto delito sexual.
El exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, permanecerá detenido hasta este martes mientras la Fiscalía completa diligencias investigativas antes de la audiencia de formalización por un presunto delito sexual.