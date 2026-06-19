ALEJANDRA MUSTAKIS VALORÓ EL LANZAMIENTO DE POTENCIA INCUBADORA Y AFIRMÓ QUE MAGALLANES TIENE “DEMASIADO POR CONSTRUIR”

La destacada empresaria y emprendedora chilena Alejandra Mustakis participó este viernes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordó los desafíos del emprendimiento en Chile, la importancia de las redes de apoyo y el potencial que posee Magallanes para transformarse en una plataforma de desarrollo e innovación.

Su visita a Punta Arenas se produjo en el marco del lanzamiento del programa Potencia Incubadora de Corfo, iniciativa ejecutada por MEB Patagonia, a través de UPLab y Socialab, que busca impulsar emprendimientos con potencial de crecimiento en la región.

Durante la entrevista, Mustakis destacó las ventajas que ofrece el extremo sur del país y llamó a cambiar la mirada respecto de la distancia y la descentralización.







“Yo creo que todas las cosas en la vida se pueden ver como una debilidad o como una oportunidad. Y creo que estar al fin del mundo, en el sur del mundo, en un lugar con tantos privilegios de belleza, de geografía, de agua, aire, todo es una oportunidad gigante”, señaló.



La empresaria sostuvo que Chile se ha consolidado como un país de emprendedores y aseguró que gran parte de quienes desarrollan iniciativas propias lo hacen por necesidad, fenómeno que, a su juicio, será cada vez más común debido a los cambios que traerá la inteligencia artificial y las nuevas formas de trabajo.







“Tenemos que preparar a los países para eso, y esto va a pasar cada vez más porque con la inteligencia artificial y con un montón de otros temas, el trabajo formal va a haber cada vez menos o el trabajo que esperamos, como estamos más acostumbrados”, afirmó.



En ese contexto, resaltó la importancia de generar oportunidades para que las personas puedan desarrollar sus talentos y crear nuevos negocios.







“Mientras más emprendedores tiene una región, más oportunidades para la región”, indicó.





“No existe la idea perfecta”



Uno de los principales mensajes entregados por Mustakis fue derribar los mitos en torno al emprendimiento y la necesidad de esperar una idea perfecta antes de comenzar.







“No es que la gran idea no existe, existe persona que tienen ganas y fuerza y que van a sacar adelante algo sea como sea”, expresó.



Asimismo, recalcó que emprender implica un proceso permanente de aprendizaje.







“El que no se rinde y va aprendiendo en ese camino y lo hace rápido y barato funciona. Eso es emprender”, manifestó.



En esa línea, sostuvo que equivocarse es parte fundamental del proceso.







“Todos los emprendedores que conozco que les va bien, partiendo por mí, que me he equivocado millones, me equivoco todos los días. Un emprendedor aprende a equivocarse”, afirmó.





Redes y colaboración



La empresaria también enfatizó la importancia de generar vínculos con otros emprendedores y acceder a espacios de colaboración.







“Las redes, buscar en el fondo estar cada vez más acompañado, es un 80 o un 90 por ciento del éxito de tu proyecto”, señaló.



Por ello, valoró el lanzamiento del programa Potencia Incubadora, destacando que permitirá entregar herramientas, contactos y acompañamiento a quienes buscan hacer crecer sus iniciativas.







“Hoy día se abrió una convocatoria donde todos los emprendedores de la región pueden postular con soluciones que sean buenas para la región, sea lo que sea que eso signifique”, explicó.





Magallanes como una oportunidad



Alejandra Mustakis destacó además las ventajas competitivas que posee la Región de Magallanes y llamó a aprovechar su identidad y condiciones únicas.







“Estar al sur del mundo es lo más sexy que hay para vender productos en el mundo. Solo que vengan de acá tiene una diferencia”, aseguró.



Finalmente, hizo un llamado a retener el talento regional y apostar por el desarrollo desde el extremo austral del país.







“Lo peor que puede pasar es que todo el talento se vaya, que las oportunidades estén en otro lugar. Hay demasiado talento, tenemos un país maravilloso. Están en un lugar súper cuidado de los conflictos, tienen agua, tienen viento, aire, tienen muchas oportunidades. No las dejen pasar, construyan y crean en ello”, concluyó. ​





