Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

19 de junio de 2026

ALEJANDRA MUSTAKIS VALORÓ EL LANZAMIENTO DE POTENCIA INCUBADORA Y AFIRMÓ QUE MAGALLANES TIENE “DEMASIADO POR CONSTRUIR”

Buenos días región.

amustakis

La destacada empresaria y emprendedora chilena Alejandra Mustakis participó este viernes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordó los desafíos del emprendimiento en Chile, la importancia de las redes de apoyo y el potencial que posee Magallanes para transformarse en una plataforma de desarrollo e innovación.

Su visita a Punta Arenas se produjo en el marco del lanzamiento del programa Potencia Incubadora de Corfo, iniciativa ejecutada por MEB Patagonia, a través de UPLab y Socialab, que busca impulsar emprendimientos con potencial de crecimiento en la región.

Durante la entrevista, Mustakis destacó las ventajas que ofrece el extremo sur del país y llamó a cambiar la mirada respecto de la distancia y la descentralización.



“Yo creo que todas las cosas en la vida se pueden ver como una debilidad o como una oportunidad. Y creo que estar al fin del mundo, en el sur del mundo, en un lugar con tantos privilegios de belleza, de geografía, de agua, aire, todo es una oportunidad gigante”, señaló.


La empresaria sostuvo que Chile se ha consolidado como un país de emprendedores y aseguró que gran parte de quienes desarrollan iniciativas propias lo hacen por necesidad, fenómeno que, a su juicio, será cada vez más común debido a los cambios que traerá la inteligencia artificial y las nuevas formas de trabajo.



“Tenemos que preparar a los países para eso, y esto va a pasar cada vez más porque con la inteligencia artificial y con un montón de otros temas, el trabajo formal va a haber cada vez menos o el trabajo que esperamos, como estamos más acostumbrados”, afirmó.


En ese contexto, resaltó la importancia de generar oportunidades para que las personas puedan desarrollar sus talentos y crear nuevos negocios.



“Mientras más emprendedores tiene una región, más oportunidades para la región”, indicó.



“No existe la idea perfecta”

Uno de los principales mensajes entregados por Mustakis fue derribar los mitos en torno al emprendimiento y la necesidad de esperar una idea perfecta antes de comenzar.



“No es que la gran idea no existe, existe persona que tienen ganas y fuerza y que van a sacar adelante algo sea como sea”, expresó.


Asimismo, recalcó que emprender implica un proceso permanente de aprendizaje.



“El que no se rinde y va aprendiendo en ese camino y lo hace rápido y barato funciona. Eso es emprender”, manifestó.


En esa línea, sostuvo que equivocarse es parte fundamental del proceso.



“Todos los emprendedores que conozco que les va bien, partiendo por mí, que me he equivocado millones, me equivoco todos los días. Un emprendedor aprende a equivocarse”, afirmó.



Redes y colaboración

La empresaria también enfatizó la importancia de generar vínculos con otros emprendedores y acceder a espacios de colaboración.



“Las redes, buscar en el fondo estar cada vez más acompañado, es un 80 o un 90 por ciento del éxito de tu proyecto”, señaló.


Por ello, valoró el lanzamiento del programa Potencia Incubadora, destacando que permitirá entregar herramientas, contactos y acompañamiento a quienes buscan hacer crecer sus iniciativas.



“Hoy día se abrió una convocatoria donde todos los emprendedores de la región pueden postular con soluciones que sean buenas para la región, sea lo que sea que eso signifique”, explicó.



Magallanes como una oportunidad

Alejandra Mustakis destacó además las ventajas competitivas que posee la Región de Magallanes y llamó a aprovechar su identidad y condiciones únicas.



“Estar al sur del mundo es lo más sexy que hay para vender productos en el mundo. Solo que vengan de acá tiene una diferencia”, aseguró.


Finalmente, hizo un llamado a retener el talento regional y apostar por el desarrollo desde el extremo austral del país.



“Lo peor que puede pasar es que todo el talento se vaya, que las oportunidades estén en otro lugar. Hay demasiado talento, tenemos un país maravilloso. Están en un lugar súper cuidado de los conflictos, tienen agua, tienen viento, aire, tienen muchas oportunidades. No las dejen pasar, construyan y crean en ello”, concluyó.



padresFFAA

CAPITANES DE LA ARMADA, FACH Y GOPE DE CARABINEROS ABORDARON EL ROL DE SER PADRES Y UNIFORMADOS EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

SERVICIO DE SALUD DESCARTA RECORTES PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL

Leer Más

Autoridades abordaron financiamiento, continuidad asistencial e inversiones en infraestructura sanitaria para la capital regional.

Autoridades abordaron financiamiento, continuidad asistencial e inversiones en infraestructura sanitaria para la capital regional.

REUNIÓN CON SERVICIO SALUD MAGALLANES (1)
nuestrospodcast
Foto1

HIF HARU ONI REFUERZA PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS CON CAPACITACIÓN DE BOMBEROS DE CHILE

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
amustakis

ALEJANDRA MUSTAKIS VALORÓ EL LANZAMIENTO DE POTENCIA INCUBADORA Y AFIRMÓ QUE MAGALLANES TIENE “DEMASIADO POR CONSTRUIR”

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
edelmagtorresdelpaine

EDELMAG Y MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAINE INAUGURAN ELECTROCARGADOR EN CERRO CASTILLO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Bus TransAlerce

TRANSALERCE ACLARA ROL DEL OPERADOR EN MODIFICACIÓN DE RECORRIDOS DE LÍNEAS 6, 6V Y 8

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250