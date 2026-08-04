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4 de agosto de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ABRE INSCRIPCIONES PARA TALLERES DE LA OFICINA DE LA MUJER

​La iniciativa contempla 350 cupos gratuitos en 16 cursos orientados al bienestar, el aprendizaje y el desarrollo personal de las participantes.

LANZAMIENTO DE TALLERES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (SEGUNDO SEMESTRE) (9)

Con una oferta ampliada de talleres gratuitos y nuevas alternativas enfocadas en el bienestar, la recreación, la empleabilidad y el autocuidado, la Municipalidad de Punta Arenas anunció el inicio del proceso de inscripción para los talleres del segundo semestre de la Oficina Municipal de la Mujer. La convocatoria considera 16 talleres y 350 cupos para mujeres mayores de 18 años residentes en la comuna, cuyas inscripciones se realizarán este miércoles 5 de agosto, entre las 8:00 y las 12:30 horas, en el Teatro Municipal José Bohr.

La programación se desarrollará entre agosto y noviembre e incorpora disciplinas como pilates, tenis, telar, bordado, reparación y ajustes de ropa, costura creativa, amigurumis, cerámica, huertos urbanos, cuencoterapia, arteterapia, danza terapéutica, masaje en silla, Qi-Gong, automasaje facial reafirmante y aromaterapia y cosmética natural. Todos los cursos incluyen los materiales necesarios para su ejecución y se impartirán en dependencias municipales, principalmente en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, el Teatro Municipal José Bohr y la cancha de tenis municipal.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el crecimiento sostenido de esta oferta programática y el impacto que ha tenido en la comunidad. "Estamos muy contentos de volver a ofrecer estos talleres para nuestras vecinas. Hoy cerca de 5.000 personas participan durante el año en los distintos talleres municipales, gracias a una administración responsable de los recursos públicos que nos ha permitido ampliar las coberturas con el mismo presupuesto. En esta oportunidad tendremos 350 cupos distribuidos en 16 talleres, duplicando la oferta del segundo semestre del año pasado. Sumando también los talleres de invierno, este año más de 720 mujeres habrán participado en iniciativas especialmente pensadas para ellas".

El jefe comunal agregó que "invitamos a todas las mujeres mayores de 18 años, residentes en Punta Arenas, a acercarse este miércoles 5 de agosto, desde las 8:00 horas, al Teatro Municipal, llevando únicamente su cédula de identidad. Encontrarán talleres para distintos intereses, desde actividad física y bienestar hasta oficios, manualidades y autocuidado. Son espacios gratuitos, con grupos reducidos que favorecen el aprendizaje y la generación de redes entre las participantes, y que se extenderán entre agosto y noviembre".

Por su parte, la encargada de la Oficina Municipal de la Mujer, Javiera Biskupovic, explicó que este semestre se mantendrán los talleres con mayor demanda del primer semestre y se incorporarán cinco nuevas alternativas. "Seleccionamos los cursos que tuvieron mejor convocatoria y sumamos nuevas propuestas como danza terapéutica, masaje en silla, Qi-Gong, automasaje facial reafirmante y aromaterapia y cosmética natural. Las inscripciones se realizarán mediante entrega de números, por lo que recomendamos llegar antes de las 8:00 horas para facilitar el proceso".

Asimismo, recordó que los talleres comenzarán la semana del 10 de agosto, aunque algunos tendrán inicios diferenciados durante octubre debido a que cuentan con más de un grupo. "Realizaremos un único proceso de inscripción para los 350 cupos, por lo que invitamos a las interesadas a asistir ese día con su cédula de identidad. Todos los talleres se desarrollarán en dependencias municipales y buscan seguir fortaleciendo los espacios de participación y bienestar para las mujeres de nuestra comuna", señaló.

Durante el primer semestre de este año, la Oficina Municipal de la Mujer ejecutó 15 talleres, beneficiando a 268 usuarias, mientras que los recientes talleres de invierno convocaron a 95 participantes en cuatro iniciativas enfocadas en el bienestar y el autocuidado. Con esta nueva convocatoria, el municipio proyecta alcanzar un mayor número de mujeres beneficiadas durante 2026, consolidando el crecimiento de este programa de participación comunitaria.

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