Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

31 de julio de 2026

COORDINACIÓN FENPRUSS MAGALLANES RINDE HOMENAJE A LOS MÁRTIRES DE LA FEDERACIÓN OBRERA DE MAGALLANES

La Confederación reafirma así su convicción de que un movimiento sindical con memoria fortalece las luchas del presente y proyecta un futuro con más justicia social, más derechos y una salud pública al servicio de las personas.

fenprussconmemoracionpuq
La dirigenta Anita Santana, en representación de la Coordinación Fenpruss Magallanes y en su calidad de secretaria de la CUT Provincial de Magallanes, participó este 27 de julio en el acto conmemorativo en homenaje a los Mártires de la Federación Obrera de Magallanes (FOM), realizado en el monumento que recuerda a quienes dieron su vida por la organización y los derechos de las y los trabajadores.

La ceremonia reunió a organizaciones sindicales y sociales de la región para rendir tributo a la Federación Obrera de Magallanes, una de las organizaciones sindicales más importantes de la historia del país, cuyo legado marcó profundamente la lucha por la justicia social y los derechos laborales en el extremo sur de Chile.

Desde la Coordinación Fenpruss Magallanes destacaron que mantener viva la memoria de quienes abrieron camino al movimiento sindical es también reafirmar el compromiso con la defensa de la dignidad, la organización colectiva y los derechos de las y los trabajadores.

La Confederación reafirma así su convicción de que un movimiento sindical con memoria fortalece las luchas del presente y proyecta un futuro con más justicia social, más derechos y una salud pública al servicio de las personas.
pmladinic

PATRICIO MLADINIC CENTURIONE REFLEXIONÓ SOBRE SUS 50 AÑOS DE TRAYECTORIA TRAS SER DESIGNADO CIUDADANO ILUSTRE DE MAGALLANES 2026

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CARABINEROS DETIENE A HOMBRE POR MICROTRÁFICO TRAS FISCALIZACIÓN EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

Leer Más

El procedimiento se desarrolló durante una ronda extraordinaria en el centro de Punta Arenas y culminó con la detención de un hombre sin antecedentes penales.

El procedimiento se desarrolló durante una ronda extraordinaria en el centro de Punta Arenas y culminó con la detención de un hombre sin antecedentes penales.

detenido31072026
nuestrospodcast
primeracomisariapuq

SUJETO PASÓ A CONTROL DE DETENCIÓN TRAS PROTAGONIZAR RIÑA Y CAUSAR DAÑOS A VEHÍCULO DE CARABINEROS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
fenprussconmemoracionpuq

COORDINACIÓN FENPRUSS MAGALLANES RINDE HOMENAJE A LOS MÁRTIRES DE LA FEDERACIÓN OBRERA DE MAGALLANES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
fiscaliamagallanes

FISCALÍA APOYA AL FORTALECIMIENTO Y PREPARACIÓN DE LA DOTACIÓN QUE INTEGRARÁ LA CAMPAÑA ANTÁRTICA 2026-2027

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
cuenta-publica2

SERNAPESCA REALIZÓ SU CUENTA PÚBLICA 2026 CON ÉNFASIS EN EL MEJORAMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250