COORDINACIÓN FENPRUSS MAGALLANES RINDE HOMENAJE A LOS MÁRTIRES DE LA FEDERACIÓN OBRERA DE MAGALLANES

La dirigenta Anita Santana, en representación de la Coordinación Fenpruss Magallanes y en su calidad de secretaria de la CUT Provincial de Magallanes, participó este 27 de julio en el acto conmemorativo en homenaje a los Mártires de la Federación Obrera de Magallanes (FOM), realizado en el monumento que recuerda a quienes dieron su vida por la organización y los derechos de las y los trabajadores.

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La ceremonia reunió a organizaciones sindicales y sociales de la región para rendir tributo a la Federación Obrera de Magallanes, una de las organizaciones sindicales más importantes de la historia del país, cuyo legado marcó profundamente la lucha por la justicia social y los derechos laborales en el extremo sur de Chile.

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Desde la Coordinación Fenpruss Magallanes destacaron que mantener viva la memoria de quienes abrieron camino al movimiento sindical es también reafirmar el compromiso con la defensa de la dignidad, la organización colectiva y los derechos de las y los trabajadores.

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La Confederación reafirma así su convicción de que un movimiento sindical con memoria fortalece las luchas del presente y proyecta un futuro con más justicia social, más derechos y una salud pública al servicio de las personas.