GOBIERNO IMPULSA SUBSIDIOS AL EMPLEO Y PLANIFICA GENERAR 800 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO EN MAGALLANES

El seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, afirmó que la región enfrenta un escenario optimista para la generación de empleo durante los próximos meses, gracias a la reactivación de proyectos públicos y privados, el fortalecimiento del subsidio al empleo y una nueva estrategia para orientar la capacitación laboral según las necesidades reales del mercado regional.

Durante una entrevista concedida la mañana de este viernes en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, la autoridad explicó los principales avances alcanzados tras la visita del subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, instancia que permitió abordar tanto el funcionamiento del Consejo Regional de Capacitación como la Mesa Interministerial por el Empleo.

Uno de los anuncios destacados fue la implementación del denominado Plan 360, una plataforma que utilizará inteligencia artificial para entregar información objetiva sobre las necesidades de capital humano en Magallanes y orientar la inversión en cursos de capacitación.

"Este plan consiste en que tenemos un abanico importante, en definitiva, de insumos para efectos de ver cuáles son los principales rubros de la región y qué es lo que necesitamos en la región. Y en este sentido, esa plataforma a través de la IA va a generar un reporte que va a servir como insumo al Consejo Regional de Capacitación para ver dónde destinar los cursos y los recursos para efectos de que esa empleabilidad que se va a generar a través de estos procesos vaya directamente a las necesidades de la región."

Según explicó Salas, el objetivo es que las capacitaciones respondan a los requerimientos efectivos de sectores productivos como la salmonicultura, la construcción y otras industrias estratégicas, permitiendo que esos puestos sean ocupados por trabajadores de la propia región.

"Lo que logramos con esto precisamente es que los puestos de trabajo que hay en la región sean ocupados por gente de la región y no como ocurre hasta el momento, por ejemplo, también en el rubro de la salmonicultura, que se está trayendo gente de otras regiones del país."

Meta de 800 nuevos empleos

En materia de empleabilidad, el seremi señaló que la Mesa Interministerial por el Empleo fijó como objetivo generar 800 nuevos puestos de trabajo antes de octubre, cifra que estaría respaldada por la reactivación de diversas iniciativas de infraestructura.

"La meta de esa mesa es generar 800 empleos de aquí a octubre", señaló la autoridad, agregando que la información entregada por los distintos servicios públicos permite mirar con optimismo el segundo semestre.

"Estamos en un escenario bastante optimista de que aquí a fin de año podemos mejorar la cifra, 800 empleos mayoritariamente de la construcción."

Actualmente, Magallanes registra una tasa de desocupación de 6,5%, indicador que el seremi reconoció como elevado para la realidad regional.

Subsidio para incentivar nuevas contrataciones

Otro de los ejes abordados fue el subsidio al empleo impulsado por el Gobierno, beneficio destinado a incentivar la contratación formal de personas desempleadas.

Salas explicó que el aporte económico se entrega directamente a las empresas, pero su objetivo final es favorecer la incorporación de trabajadores al empleo formal.

"El verdadero beneficiario final es el trabajador, porque obtiene primero un contrato formal, contiene o adquiere cotizaciones previsionales de salud, seguro de cesantía, estabilidad laboral, eso es lo que busca este subsidio."

Para Magallanes fueron asignados inicialmente 399 subsidios, cifra que podría aumentar gracias al compromiso del Gobierno Regional de complementar recursos propios.

Hasta el momento, tres empresas ya han postulado al beneficio, permitiendo la contratación de veinte trabajadores.

El seremi recordó que el subsidio financia durante un máximo de cuatro meses el 50% del ingreso mínimo mensual en el caso de los hombres y el 60% en el caso de las mujeres, beneficio aplicable incluso cuando las remuneraciones superan el salario mínimo, siempre que no excedan los $1.600.000 y se cumplan los requisitos establecidos.

Asimismo, llamó especialmente a las empresas del rubro turístico a utilizar este instrumento de cara al inicio de la próxima temporada.

Déficit de técnicos y exceso de profesionales

Respecto de la formación laboral, Salas sostuvo que la región enfrenta un fenómeno que obliga a replantear la orientación de las capacitaciones.

"Existe más demanda técnica que profesional y eso es algo súper relevante que quizás muchos todavía no logran entender."

Añadió que actualmente los oficios técnicos presentan niveles de remuneración comparables con diversas profesiones universitarias y, además, requieren menos años de formación.

"La cesantía está integrada por muchos profesionales. ¿Y eso qué quiere decir? Que la mano de obra profesional sobra y lo que está faltando es la mano de obra técnica."

En ese contexto, mencionó áreas como soldadura, electricidad y otras especialidades ligadas a la construcción y la industria, cuyos requerimientos podrán ser cuantificados con mayor precisión una vez que el Plan 360 entregue su primer informe.

Preparar capital humano para los nuevos proyectos

Durante la entrevista también destacó el trabajo realizado junto a establecimientos técnico-profesionales, como el Instituto Don Bosco, donde se desarrollaron jornadas de preparación para la inserción laboral de estudiantes de cuarto medio.

Asimismo, sostuvo que el crecimiento proyectado para industrias como la energía, la construcción, la salmonicultura y futuros proyectos tecnológicos exige formar capital humano local.

"No puede ser que haya trabajo, pero que la gente magallánica no pueda postular porque no tienen las capacidades. Nosotros tenemos que generar las herramientas necesarias para que esas personas puedan cubrir esos puestos de trabajo."

Finalmente, el seremi enfatizó que detrás de las cifras de desempleo existen miles de familias que requieren una oportunidad laboral.

"Cuando hablamos de desempleo hablamos de un 6,5, son alrededor de 6.500 personas, pero no olvidemos que son 6.500 familias. Y eso para mí es algo súper potente porque a veces las cifras suenan un poco frías y creo que nosotros tenemos que preocuparnos de esa situación en su mérito."



