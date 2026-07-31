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31 de julio de 2026

EL REGGAETÓN SE HIZO PRESENTE EN EL CENTRO DE CUMPLIMIENTO JUVENIL CON CLÍNICA MUSICAL PARA JÓVENES EN REINSERCIÓN

Grupo "5 gatos" entregó charla motivacional a jóvenes que cumplen sanción, actividad enmarcada en la conmemoración del Día de la Reinserción social.

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Hasta las dependencias del Centro de Cumplimiento Juvenil de Punta Arenas - centro dependiente del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes - llegaron los integrantes del grupo de reggaetón magallánico "5 Gatos", grupo integrado por cinco primos, nacidos en Punta Arenas.
 
Gary Passeron, locutor radial de MY RADIO FM; Felipe Valdebenito DJ Vucket, Grupo 5 Gatos y B – Toko, productor musical y músico, llevaron a cabo una clínica musical y charla motivacional que contó con el apoyo del tutor y funcionario del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Carlos González, quien estableció esta alianza que permitió que "5 Gatos" compartieras sus experiencias con los jóvenes que cumplen sanción, abriendo un espacio en que compartieron además gustos musicales  y de vida, transmitiendo un mensaje de perseverancia, superación y la importancia de luchar por los propios sueños.
 
Aunque el proyecto musical de "5 Gatos" comenzó hace un año, su historia viene desde la infancia, cuando de niños formaron un grupo de juegos con el mismo nombre y soñaban con algún día tener una banda. Hoy ese sueño se ha convertido en realidad. En su primer año de trayectoria ya han lanzado 11 canciones, disponibles en todas las plataformas digitales, manteniendo un ritmo constante de estrenos con música nueva todos los meses. Además, ya realizaron dos presentaciones en vivo, las que han contado con buena respuesta del público, reafirmando su compromiso con el crecimiento del proyecto.
 
Gary Passeron, locutor radial de MY RADIO FM destacó el espacio de distracción y aprendizaje que este tipo de instancias provoca en los jóvenes privados de libertad. "Este tipo de instancias les sirve para que ellos puedan canalizar todo su potencial, materializarlo en sus pasiones y mostrarle al mundo de qué están hechos, así que contentos y felices de poder participar y agradecer la gestión por invitarnos".
 
Por su parte, Felipe Valdebenito DJ Vucket, valoró el contacto directo y entusiasmo demostrado. "Fue un buen inicio para sacarlos de su rutina o sacar de su mente lo que están pasando, distraerlos con la música, con lo que les gusta, conversar con ellos, qué es lo que les llama la atención. Me gustó mucho la actividad, ojalá que se siga haciendo con otros músicos a que se sumen a estas iniciativas".
 
Finalmente, César Montiel, director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, agradeció a los músicos, entregando un reconocimiento en nombre del servicio y valorando el trabajo realizado. "Las clínicas y talleres musicales como estos son herramientas socioeducativas fundamentales que le permiten a los jóvenes rediseñar sus proyectos de vida, al ofrecerles un espacio de expresión y aprendizaje, en las cuales no solo desarrollan talentos, sino que actúan como espacios de transformación. Como servicio seguiremos impulsando este tipo de experiencias".
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