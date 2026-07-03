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3 de julio de 2026

“ENTREMARES” DEBUTA EN DREAMS PUNTA ARENAS CON IMPERDIBLE CANCIONERO ESTE VIERNES

El debut de Entremares en Dreams Punta Arenas arrancará no antes de las 23:00 horas, en el escenario del restobar Lucky 7.

entremares

La destacada agrupación del Biobío llegará por primera vez al escenario del Lucky 7 este viernes 3, donde harán un recorrido por sus grandes éxitos y sus más recientes lanzamientos.
La cueca romántica tendrá una cita especial en el Lucky 7 de Dreams Punta Arenas con el esperado debut de Entremares, una de las agrupaciones más populares del género. La banda se presentará este viernes 3 de julio, no antes de las 23:00 horas, en un espectáculo gratuito para quienes ingresen al casino.

Penquistas
Nacido en 2012 en la Región del Biobío, el conjunto se ha consolidado como uno de los principales exponentes de la cueca romántica en Chile, gracias a una propuesta que fusiona el folclore con la balada y la música popular, conquistando a públicos de distintas generaciones.
Entremares ha publicado tres producciones discográficas y diversos sencillos junto a destacados artistas nacionales, ampliando el alcance de un género tradicional hacia nuevos oyentes."Nuestro sello y poder incursionar en nuevos géneros, sin perder nuestra esencia, nos ha permitido crecer y llevar nuestra música a diferentes escenarios del país", comenta Mauro Stuardo, integrante de la agrupación.

Destacados
Su recorrido por los principales escenarios nacionales incluye dos exitosas presentaciones en el Festival del Huaso de Olmué, en 2023 y 2026. En su debut conquistaron al público de El Patagual y, tres años más tarde, regresaron para cerrar la última jornada del certamen, consolidando su lugar entre los principales exponentes de la cueca romántica chilena.
Repertorio
En su primera presentación en Dreams Punta Arenas, Entremares ofrecerá un espectáculo que combinará sus canciones más populares con sus lanzamientos más recientes. El público podrá disfrutar de éxitos como "Te Amo en Silencio", "A Tu Lado", "El Sol y La Luna" y "Cuánto Te Quiero", además de "Préstame a Mi Madre", uno de sus sencillos más recientes, y la cumbia "A Besitos", que refleja la versatilidad musical que caracteriza a la agrupación.
"Por supuesto que nuestros mayores éxitos estarán presentes, junto con nuestras colaboraciones con otros artistas. Hemos preparado un show contundente especialmente para el público", adelanta Stuardo.
Invitación
El debut de Entremares en Dreams Punta Arenas arrancará no antes de las 23:00 horas, en el escenario del restobar Lucky 7.
El acceso al espectáculo es gratuito, presentando el ticket de ingreso al casino. La jornada promete reunir tradición, romanticismo y nuevos sonidos en un concierto pensado para que el público disfrute y cante junto a una de las bandas más exitosas de la nueva cueca chilena.

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