OPERATIVO CONJUNTO DE AUTORIDAD MARÍTIMA Y PDI FISCALIZÓ EMBARCACIONES Y PERSONAS EN BAHÍA CHILOTA

La Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Tierra del Fuego y detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas de la PDI realizaron un operativo interagencial en el muelle artesanal y la rampa de conectividad de Bahía Chilota, en Porvenir.

Durante el procedimiento fueron fiscalizadas dos embarcaciones menores de pesca artesanal, una nave mayor de conectividad y 52 personas, correspondientes a 29 ciudadanos chilenos y 23 extranjeros. Además, un binomio canino de la Brigada Antinarcóticos de la PDI participó en los controles efectuados a bordo de la nave de conectividad.

El operativo tuvo como objetivo fortalecer el control preventivo, verificar la situación migratoria de ciudadanos extranjeros, detectar eventuales órdenes de detención vigentes, prevenir actividades ilícitas y fiscalizar el cumplimiento de la normativa marítima. Como resultado, la Autoridad Marítima citó a un usuario marítimo por incumplir medidas de seguridad durante una operación de descarga en el muelle.

Desde la PDI informaron además que fueron detectados ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular, quienes fueron denunciados al Servicio Nacional de Migraciones. Las instituciones destacaron que este tipo de procedimientos permite reforzar la coordinación y las capacidades de control en uno de los principales puntos de conectividad marítima de la Provincia de Tierra del Fuego.

La Autoridad Marítima señaló que continuará realizando fiscalizaciones preventivas e interagenciales en distintos sectores de su jurisdicción, con el propósito de fortalecer la seguridad de las actividades marítimas y de conectividad, además de contribuir al control migratorio y la prevención de ilícitos.

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