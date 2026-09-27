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27 de septiembre de 2026

COMISIÓN NACIONAL DEL ARROZ RETOMA SU TRABAJO PARA ABORDAR LOS DESAFÍOS DEL SECTOR

​La instancia reunió a representantes de productores, industria y organismos públicos para analizar la situación del mercado, los costos de producción y las oportunidades de desarrollo para la actividad arrocera nacional.

Comisión-Nacional-Arroz-septiembre-2026

La Comisión Nacional del Arroz retomó su trabajo con una reunión encabezada por el ministro de Agricultura, Jaime Campos, y coordinada por el director (s) de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), Claudio Farías. El encuentro convocó a distintos actores de la cadena para revisar sus principales desafíos y avanzar en una agenda de trabajo.

Campos planteó como prioridades aumentar la productividad del cultivo, reducir los costos de producción y considerar las características del arroz que demanda la industria y prefieren los consumidores. También señaló la necesidad de explorar nuevos mercados internacionales y continuar avanzando en la agricultura de contrato.

Por su parte, Farías abordó las diferencias entre los tipos de arroz comercializados en Chile y su relación con los precios. Explicó que existe una diferencia persistente entre el arroz japónico y el índico, destacando que el primero mantiene una demanda asociada a sus atributos de calidad, incluso cuando presenta un precio superior.

En Chile se produce principalmente arroz tipo japónica, de grano largo y ancho, mientras que una parte importante de las importaciones provenientes de Argentina y Paraguay corresponde a arroz tipo índica, de grano largo y fino. Durante la reunión también se analizaron los costos de producción, la comercialización, la productividad y las oportunidades para avanzar hacia una producción más eficiente y sostenible.

La comisión abordó además la necesidad de fortalecer la innovación y la transferencia tecnológica frente a desafíos como la disponibilidad de agua, los costos de producción y el mejoramiento de los rendimientos del cultivo.


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