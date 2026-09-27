COMISIÓN NACIONAL DEL ARROZ RETOMA SU TRABAJO PARA ABORDAR LOS DESAFÍOS DEL SECTOR

La Comisión Nacional del Arroz retomó su trabajo con una reunión encabezada por el ministro de Agricultura, Jaime Campos, y coordinada por el director (s) de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), Claudio Farías. El encuentro convocó a distintos actores de la cadena para revisar sus principales desafíos y avanzar en una agenda de trabajo.

Campos planteó como prioridades aumentar la productividad del cultivo, reducir los costos de producción y considerar las características del arroz que demanda la industria y prefieren los consumidores. También señaló la necesidad de explorar nuevos mercados internacionales y continuar avanzando en la agricultura de contrato.

Por su parte, Farías abordó las diferencias entre los tipos de arroz comercializados en Chile y su relación con los precios. Explicó que existe una diferencia persistente entre el arroz japónico y el índico, destacando que el primero mantiene una demanda asociada a sus atributos de calidad, incluso cuando presenta un precio superior.

En Chile se produce principalmente arroz tipo japónica, de grano largo y ancho, mientras que una parte importante de las importaciones provenientes de Argentina y Paraguay corresponde a arroz tipo índica, de grano largo y fino. Durante la reunión también se analizaron los costos de producción, la comercialización, la productividad y las oportunidades para avanzar hacia una producción más eficiente y sostenible.

La comisión abordó además la necesidad de fortalecer la innovación y la transferencia tecnológica frente a desafíos como la disponibilidad de agua, los costos de producción y el mejoramiento de los rendimientos del cultivo.

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