SEREMI DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DESTACA QUE SUBSIDIO AL EMPLEO SUMA 72 EMPRESAS Y 163 TRABAJADORES POSTULANTES EN MAGALLANES

El avance del subsidio a la contratación, las últimas cifras de empleo, las brechas que enfrentan mujeres y jóvenes y el fortalecimiento de la atención pública en las distintas comunas de Magallanes fueron algunos de los temas abordados esta mañana por el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, durante su participación en el programa Buenos Días Región.

Uno de los principales puntos tratados fue el nuevo subsidio al empleo impulsado por el Gobierno, beneficio destinado a apoyar la contratación de trabajadores por parte de empresas que cumplan determinados requisitos.

Según explicó la autoridad, pueden acceder a este instrumento empleadores que tributen en primera categoría, tengan menos de 200 trabajadores y registren ante la Dirección del Trabajo contratos celebrados desde el 15 de julio en adelante.

En cuanto al monto del beneficio, Salas detalló que contempla un aporte equivalente al 50% del ingreso mínimo mensual para la contratación de hombres mayores de 18 años, mientras que en el caso de las mujeres el porcentaje aumenta al 60%.

“En este caso a lo que puede acceder este empleador que tiene que contratar una persona mayor de edad, mayor de 18 años, es al 50% de un ingreso mínimo mensual, es decir, alrededor de 274 mil pesos, o en el caso de contratar mujeres, el 60% de un ingreso mínimo mensual que equivale a 332 mil pesos”, explicó.



72 empresas y 163 trabajadores postulados



En Magallanes, el proceso ya registra sus primeros resultados. De acuerdo con los datos entregados durante la entrevista, 72 empresas han postulado al beneficio, involucrando a 163 trabajadores, de los cuales 71 son mujeres y 92 hombres.

La autoridad precisó además que los primeros pagos comenzaron a efectuarse el 1 de septiembre, beneficiando a aquellas empresas cuyas postulaciones fueron realizadas correctamente.

“Hasta el momento en Magallanes llevamos una cantidad de empresas que han postulado, que son 72, y un total de 163 trabajadores. (...) Van 71 mujeres y 92 hombres. Ya hemos visto un avance, ya se han realizado los primeros pagos”, señaló Salas.

El programa contempla además un número determinado de cupos para la región, por lo que, según explicó el seremi, aún existe espacio para que nuevas empresas puedan incorporarse.

La iniciativa se suma a otras acciones impulsadas para dinamizar el mercado laboral regional, entre ellas las ferias laborales desarrolladas por Sence. En ese contexto, Salas destacó que se han ofertado 718 puestos de trabajo, además de cerca de 400 oportunidades laborales en Puerto Natales.

Con estos antecedentes, la autoridad manifestó su confianza en alcanzar el objetivo regional de generación de empleo.

“Hay que estar atentos, se vienen cosas buenas para la región, se vienen cosas buenas para la empleabilidad. Así es que llamo a la paciencia, ser cauto. (...) Tenemos que ser bien cautos con la cifra. Es una cifra positiva porque hay más puestos de trabajo. Hay gente que está trabajando, pero no necesariamente en puestos formales”, sostuvo.



Construcción y turismo aparecen entre los sectores con mayor movimiento



Respecto de los sectores que podrían concentrar parte importante de las nuevas oportunidades laborales, el seremi puso especial atención en la construcción, considerando la reactivación de proyectos vinculados a Obras Públicas y Vivienda.

Según explicó, estos proyectos podrían generar una cantidad significativa de puestos de trabajo, incluso por sobre la meta inicial de 800 empleos planteada para la región.

A ello se suma el turismo, actividad que comienza a experimentar su tradicional temporada de mayor movimiento y que, de acuerdo con Salas, representa una fuente importante de contratación para trabajadores de Magallanes.

“Estamos viviendo precisamente ahora la activación de ese rubro, en donde también hay una amplia gama de contrataciones en cantidad. Por ende, es importante también tener esa circunstancia dentro de la perspectiva y llamar también a la gente a postular a estos puestos de trabajo de este rubro que es bastante importante, como sabemos, para la región”, afirmó.

La autoridad también llamó a las empresas a transparentar y publicar sus ofertas laborales, con el objetivo de facilitar el acceso de quienes actualmente se encuentran buscando empleo.



Preocupación por aumento de la informalidad



Durante la conversación también se abordaron las últimas cifras de empleo de la región. Salas llamó a interpretar con cautela los indicadores, debido a que el aumento de la ocupación no necesariamente se está traduciendo en empleos formales.

“Se generaron más empleos, por ende hay más ocupación. Pero no necesariamente ese empleo es formal. Recordemos que la ocupación se desglosa en ocupación formal e informal. El fenómeno que estamos viendo es que la ocupación ha aumentado, pero informal”, explicó.

En ese sentido, planteó que uno de los principales desafíos de la cartera es avanzar hacia empleos que incorporen seguridad social y cotizaciones previsionales.

El escenario también presenta desafíos particulares para mujeres y jóvenes, dos grupos que, según la autoridad, enfrentan mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral formal.

“Las primeras grandes murallas las tienen las mujeres y los jóvenes. En qué sentido, en que las mujeres evidentemente tienen una tasa de desocupación más alta, hay allí una brecha importante que estamos tratando de eliminar”, sostuvo.



Sala cuna universal y brechas para las mujeres



En materia de participación femenina, Salas puso sobre la mesa la discusión respecto del costo que actualmente puede implicar para determinadas empresas la contratación de mujeres, particularmente a partir de las obligaciones relacionadas con el acceso a sala cuna.

La autoridad señaló que el objetivo del proyecto de sala cuna universal es precisamente avanzar en un mecanismo que permita eliminar esta barrera y evitar que la contratación de mujeres genere diferencias respecto de los hombres.

“Queremos eliminar esa problemática para los empleadores de contratar a la trabajadora número 20. Y eso se hace a través de la sala cuna universal que se va a financiar de otra manera”, indicó.

El seremi planteó que las políticas laborales deben permitir equiparar las oportunidades de acceso al empleo entre hombres, mujeres y jóvenes.



Consejo Regional de Capacitación apunta a las necesidades de Magallanes



Otro de los ejes abordados fue el trabajo del Consejo Regional de Capacitación, instancia que próximamente deberá sesionar y que considera la implementación del denominado Plan 360.

De acuerdo con Salas, esta iniciativa busca utilizar herramientas informáticas y de inteligencia artificial para identificar las necesidades específicas de la región en materia de empleabilidad y orientar los procesos de capacitación hacia aquellos sectores donde efectivamente exista demanda de trabajadores.

“Es un plan que busca, en definitiva, a través de herramientas de inteligencia artificial e informática, buscar cuáles son las necesidades propias de la región respecto a la empleabilidad para capacitar, a través de los fondos de este Consejo Regional, precisamente las necesidades que tenga la región para cubrir esos puestos de trabajo con gente y mano de obra local”, explicó.

La apuesta, de esta manera, es conectar la capacitación con las necesidades reales del mercado laboral regional y favorecer que los nuevos puestos puedan ser cubiertos por trabajadores de Magallanes.



Trabajo en terreno en Última Esperanza y Primavera



Durante la entrevista, Salas también destacó el despliegue territorial desarrollado en las provincias, recalcando que la gestión de la cartera no debe concentrarse exclusivamente en Punta Arenas.

En Última Esperanza, explicó, se desarrollaron reuniones con representantes del sector turístico, la Dirección del Trabajo y otros actores, con el objetivo de identificar dificultades que afectan actualmente a la actividad.

Entre los temas abordados estuvieron las propinas en establecimientos gastronómicos y las condiciones asociadas al transporte interurbano de trabajadores y turistas.

La autoridad explicó que existen pronunciamientos de la Dirección del Trabajo que deben ser analizados a la luz de las particularidades de la actividad turística regional, especialmente considerando el inicio de la temporada y el cierre temporal del aeropuerto de Puerto Natales.

“Tenemos que ir adaptando la normativa que existe a esas situaciones en particular. Hicimos un llamado de que hicieran una solicitud de pronunciamiento”, señaló.

Respecto del transporte interurbano, agregó que también se están analizando alternativas frente a los costos asociados a los sistemas de control de asistencia exigidos a determinados trabajadores del rubro.



Nuevo punto de atención del IPS en Primavera



Otro de los anuncios destacados fue la instalación de un punto de atención del Instituto de Previsión Social (IPS) en la comuna de Primavera.

La medida busca facilitar el acceso de los vecinos a trámites que anteriormente requerían desplazamientos hacia Porvenir e incluso Punta Arenas.

Según explicó Salas, el nuevo sistema permitirá que los habitantes de la comuna puedan recibir atención personalizada y realizar cerca de 80 trámites mediante una plataforma conectada con funcionarios del IPS.

“Las personas, los vecinos de Primavera pueden tener una atención personalizada de funcionarios del IPS y realizar alrededor de 80 trámites, lo cual para nosotros es un avance. Precisamente lo que tú mencionas de descentralizar en la región y que todos tengan las oportunidades”, destacó.

La autoridad calificó la iniciativa como un avance en materia de descentralización y acceso equitativo a los servicios públicos, especialmente considerando las distancias existentes entre las distintas localidades de Tierra del Fuego.



Llamado a prevenir estafas relacionadas con aguinaldos



Finalmente, el seremi entregó recomendaciones a los pensionados de cara al pago del aguinaldo de Fiestas Patrias, haciendo especial énfasis en la prevención de eventuales estafas.

Según explicó, el beneficio será entregado directamente a quienes cumplan los requisitos, junto con su pensión y antes del 18 de septiembre.

Por ello, llamó a los beneficiarios a no entregar información bancaria ante eventuales mensajes o llamadas que soliciten datos personales para acceder al beneficio.

“No corresponde a que ningún funcionario del IPS lo va a llamar. Este bono, si usted es beneficiario, lo va a recibir directamente junto a su pensión”, enfatizó.

Salas agregó que la misma precaución debe mantenerse respecto de las comunicaciones relacionadas con otros beneficios previsionales, considerando que pueden existir intentos de fraude dirigidos especialmente a adultos mayores.





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