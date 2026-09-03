COMISIÓN DE ZONAS EXTREMAS APRUEBA SESIONAR EN PUNTA ARENAS PARA ABORDAR SITUACIÓN DE MAGALLANES

La Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó sesionar en la ciudad de Punta Arenas el próximo 11 de septiembre, en una jornada destinada a abordar la situación estratégica de la Región de Magallanes y los últimos acontecimientos relacionados con Argentina.



Actualmente, la Comisión es presidida por el diputado Jorge Díaz y está integrada por los diputados René Alinco, Boris Barrera, Carlos Bianchi, Stephanie Jéldrez, Álvaro Jofré, Luis Malla, Javiera Morales, Alex Nahuelquin, Emilia Nuyado, Claudia Reyes, Alejandra Valdebenito y Daniel Valenzuela. A esta sesión en Punta Arenas se integrará adicionalmente el diputado por Magallanes Alejandro Riquelme.



Para la instancia se contepla citar a autoridades regionales, entre ellas el gobernador regional Jorge Flies, además de representantes de las Fuerzas Armadas, con el propósito de que informen a los parlamentarios sobre el estado actual de la región y particularmente sobre las relaciones con Argentina, considerando los distintos episodios que durante los últimos meses han generado preocupación en materias fronterizas, marítimas y de soberanía.



El diputado Alejandro Riquelme valoró la aprobación de la propuesta:



“Es muy importante que la Comisión haya aprobado venir a Punta Arenas y que podamos escuchar directamente al gobernador regional, a nuestras Fuerzas Armadas y a las autoridades competentes. Después de los distintos acontecimientos que hemos conocido durante los últimos meses, queremos tener claridad sobre el estado actual de las relaciones con Argentina y, especialmente, sobre las medidas que se están adoptando para resguardar permanentemente nuestra soberanía y los intereses de Chile en Magallanes y la Antártica Chilena”.



La sesión fue aprobada para realizarse el 11 de septiembre en Punta Arenas, permitiendo abordar desde el propio territorio la realidad estratégica, fronteriza y geopolítica de la región más austral del país.



