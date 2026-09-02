PRESIDENTE KAST INSPECCIONA OBRAS DE LA NUEVA PRIMERA COMISARÍA DE PUNTA ARENAS QUE ALCANZA UN 98% DE AVANCE

El Presidente de la República, José Antonio Kast, realizó este miércoles una visita inspectiva a las obras de la nueva Primera Comisaría de Carabineros de Punta Arenas, ubicada en calle Ignacio Carrera Pinto N°0255, proyecto que contempla la relocalización y reposición del cuartel policial con una superficie construida aproximada de 4.716 metros cuadrados.

La nueva infraestructura concentrará en un solo recinto instalaciones administrativas, áreas de seguridad y habitabilidad, movilización, apoyo logístico, la Sección de Investigación Policial (SIP) y dependencias para servicios técnicos, además de caballerizas, caniles y estacionamientos cubiertos para vehículos policiales, bajo los estándares definidos para los nuevos cuarteles de Carabineros. El objetivo es reunir en una infraestructura policial moderna los recursos humanos y logísticos que actualmente funcionan en el cuartel del denominado “Barrio 18”.

El proyecto presenta actualmente un 98% de avance físico y un 75% de avance financiero. Su monto adjudicado alcanza los $14.252 millones más reajustes, mientras que el presupuesto oficial corresponde a aproximadamente $14.349 millones, IVA incluido. El financiamiento es compartido entre el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, con un 48%, y Carabineros de Chile, con un 52%. La empresa a cargo de la ejecución de las obras es Constructora Bravo e Izquierdo Ltda.

Las obras comenzaron el 23 de enero de 2025, con un plazo contractual de 618 días corridos, y su fecha de término legal vigente está fijada para el 3 de octubre de 2026. Actualmente trabajan en la construcción alrededor de 105 personas, entre las faenas en desarrollo se encuentran obras de alcantarillado, cámaras de inspección, preparación de bases, instalación de soleras y labores de terminación y limpieza interior del edificio principal.





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