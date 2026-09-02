GOBIERNO EN TERRENO EN PUERTO EDÉN MARCA UN HITO DE PRESENCIA ESTATAL, DIÁLOGO Y COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

El despliegue permitió acercar servicios públicos, recorrer el territorio y escuchar directamente a sus habitantes. Autoridades, organizaciones y vecinos coincidieron en que la jornada debe marcar el inicio de una agenda de trabajo que permita abordar necesidades históricas y proyectar el desarrollo de la localidad.

Un amplio y significativo despliegue territorial desarrolló el Gobierno en Puerto Edén, hasta donde se trasladaron autoridades y servicios públicos para participar de una nueva jornada de Gobierno en Terreno (GET), complementada con reuniones, visitas y recorridos destinados a conocer directamente la realidad y las principales necesidades de una de las localidades más aisladas de la provincia de Última Esperanza.

La jornada adquirió especial relevancia tanto para Puerto Edén como para el Gobierno, al permitir reunir en un mismo territorio a organismos públicos con distintas competencias, autoridades, organizaciones y habitantes, generando un levantamiento directo de requerimientos que ahora deberá traducirse en coordinación, seguimiento y gestión.

Durante el despliegue se realizaron atenciones a la comunidad, reuniones con organizaciones locales, encuentros con integrantes de la Comunidad Kawésqar y miembros de la comunidad Mapuche Huilliche residente en Puerto Edén, además de una jornada participativa con mujeres de la localidad.

La comitiva también visitó la Escuela Miguel Montecinos, la posta de salud, Carabineros de Chile y la Armada de Chile, reconociendo especialmente el trabajo que desarrollan permanentemente sus funcionarios en condiciones de aislamiento.

La agenda contempló además recorridos por distintos sectores, entre ellos Isla Salamandra, conocida localmente como la “isla de la basura”, el cementerio y otras locaciones, permitiendo observar directamente necesidades relacionadas con infraestructura, conectividad, terrenos, borde costero, accesibilidad, servicios básicos y desarrollo local.

“Nos vamos con tareas y volveremos con respuestas”

El delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, destacó que uno de los principales resultados de la visita fue escuchar a los habitantes en su propio territorio y conocer directamente situaciones que por años han formado parte de las preocupaciones de Puerto Edén.

“Nos vamos de Puerto Edén después de escuchar, recorrer y conocer en terreno su realidad. Sabemos que existen demandas de larga data y por eso nos llevamos tareas concretas. Nuestro compromiso es gestionar, buscar soluciones y volver con respuestas. Como ha señalado el Presidente José Antonio Kast, debemos llegar hasta donde se encuentre cada chileno, especialmente a los lugares más apartados de nuestro territorio”, afirmó el delegado.

Lazo valoró además el compromiso de los funcionarios públicos que participaron del despliegue y de quienes desempeñan permanentemente sus labores en Puerto Edén, destacando el esfuerzo humano y logístico que significa acercar el Estado a una localidad con características geográficas particulares.

Servicios públicos levantaron necesidades directamente en terreno

Desde el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) se identificaron materias relacionadas con personas con discapacidad, personas cuidadoras y accesibilidad universal.

La directora regional de SENADIS, Bernarda Cares, explicó que “este despliegue nos permitió identificar necesidades concretas de personas con discapacidad y de quienes ejercen labores de cuidado. También constatamos la importancia de avanzar en accesibilidad universal, para que edificios públicos, senderos y espacios de Puerto Edén cuenten con condiciones dignas y accesibles para todas las personas”.

Por su parte, el suboficial Jaime Roa Alegría, jefe del Retén Puerto Edén de Carabineros de Chile, valoró la llegada de los distintos organismos públicos.

“Valoramos la llegada del delegado, las autoridades y los servicios públicos, porque permite que las personas puedan resolver dudas, solicitar orientación y plantear directamente sus necesidades. Nosotros estamos permanentemente presentes en Puerto Edén, cumpliendo una labor de soberanía, pero también desarrollando un importante trabajo comunitario y social con sus habitantes”, señaló.

En materia territorial, la seremi de Bienes Nacionales, Lorena Díaz, abordó las inquietudes relacionadas con la disponibilidad de terrenos y las posibilidades de que nuevas familias puedan establecerse o regresar a Puerto Edén.

“Los vecinos nos plantearon especialmente la necesidad de contar con terrenos donde puedan construir viviendas, incluso para hijos de residentes que desean volver. Contamos con un levantamiento actualizado del suelo fiscal y podemos trabajar junto a la comunidad para evaluar alternativas que permitan seguir poblando y proyectando este territorio”, indicó.

El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Portuarias, desarrolló inspecciones y levantó necesidades relacionadas con infraestructura, conectividad y borde costero.

Laly Castro Restovic, profesional de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, señaló que “este Gobierno en Terreno nos permitió inspeccionar infraestructura y, principalmente, levantar directamente las necesidades de los usuarios. Pudimos observar brechas en el borde costero y conectividad, antecedentes que son fundamentales para evaluar las acciones que podemos desarrollar en el tiempo junto a los demás servicios públicos”.

CONAF proyecta nuevas acciones junto a la comunidad

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) también formó parte del despliegue, instancia que permitió fortalecer el vínculo con la comunidad y proyectar nuevas acciones en materia de prevención y preparación frente a emergencias, considerando especialmente las condiciones de aislamiento de Puerto Edén.

Fredy Paredes, administrador del Parque Nacional Bernardo O´Higgins, señaló que, “Como institución tenemos una gran tarea, retomar nuestra vinculación con la comunidad y volver al territorio. Ya contamos con un plan junto al Departamento de Prevención para trabajar en una comunidad preparada y desarrollar una semana de capacitaciones, algo especialmente necesario considerando los riesgos y la lejanía de Puerto Edén. Nos vamos con tareas concretas y el compromiso de desarrollarlas para que la comunidad sienta que fue escuchada en este Gobierno en Terreno”.

Mujeres de Puerto Edén plantearon sus desafíos

Otro de los encuentros relevantes de la agenda fue el desarrollado por la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género junto a Alejandra González de PRODEMU con mujeres de Puerto Edén.

La instancia permitió abordar materias relacionadas con cuidados, maternidad, educación, conectividad, autonomía económica y fortalecimiento de emprendimientos, considerando las dificultades adicionales que genera el aislamiento territorial.

La seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez, destacó que “trabajamos directamente con las mujeres de Puerto Edén para levantar sus principales necesidades, obstáculos y desafíos. Surgieron materias muy importantes como los cuidados, la maternidad, la educación, la conectividad y la autonomía económica. Nos vamos con desafíos concretos y con el compromiso de gestionar alternativas que permitan fortalecer sus oportunidades y sus emprendimientos”.

Asimismo, durante el despliegue de la jefa de la sucursal de FONASA de Natales, María Inés Aguilar y Sandra Oyarzo, jefa provincial de IPS ChileAtiende, realizaron visitas en terreno, acercando orientación y prestaciones directamente a habitantes de la localidad, como regularización de afiliaciones y de cargas familiares.

Víctor Muñoz representando a SERNATUR, atendió a 12 usuarios, entre guías locales, artesanos y tour operadores, actualizando el registro oficial de prestadores de servicios turísticos.

Una mirada compartida desde el territorio

El Gobierno en Terreno contó además con la participación del consejero regional Max Salas, quien acompañó diferentes actividades y recorridos y recogió los planteamientos realizados por la comunidad.

Max Salas, consejero regional de Magallanes y coordinador de la Comisión Puerto Edén del Consejo Regional, sostuvo que “ha sido una experiencia muy enriquecedora porque pudimos recorrer junto a vecinos y servicios públicos distintos temas que son relevantes para Puerto Edén. Esta instancia permite construir vínculos y lazos de confianza entre las autoridades y los habitantes, algo fundamental para avanzar en los desafíos que tiene la localidad”.

También participó el concejal de Natales Alejandro Cárdenas, quien manifestó su disposición a trasladar al ámbito municipal las necesidades conocidas durante la visita. “Me voy con una importante tarea. Llevo anotados los planteamientos que nos hicieron los vecinos para abordarlos en el Concejo Municipal y conversar con la alcaldesa. Tenemos que trabajar coordinadamente entre el municipio, el Gobierno y la Delegación para buscar soluciones a las necesidades que presenta Puerto Edén”, señaló el concejal.

La comunidad: el desafío es comenzar a concretar

Uno de los momentos centrales del despliegue fue la reunión convocada por la Junta de Vecinos de Puerto Edén, encabezada por su presidente, Víctor Zúñiga, instancia en que habitantes plantearon problemáticas históricas relacionadas, entre otras materias, con agua potable, saneamiento, energía y servicios, pero también la necesidad de proyectar el turismo, la economía local y el futuro de la localidad.

Zúñiga valoró la presencia de las autoridades y organismos del Estado, señalando que “agradecemos la disponibilidad del Gobierno en Terreno, de los seremis y de todos los servicios públicos que llegaron hasta Puerto Edén. Lo importante ahora es iniciar el trabajo. Tenemos problemáticas históricas, pero también necesitamos proyectar el futuro de Edén, fortalecer el turismo, nuestra economía local y mejorar la calidad de vida de quienes vivimos y hacemos soberanía en este territorio”.

La voz de los habitantes históricos también fue parte fundamental del balance.

Hugo Zúñiga Gallardo, vecino de Puerto Edén, expresó que “lo que esperamos es que los servicios funcionen, que existan más posibilidades y que Puerto Edén no se pierda. Queremos que nuestra voz sea escuchada y que de todo lo conversado puedan salir cosas positivas. Hoy existe una comunicación más cercana y esperamos que eso permita avanzar”.

Pertinencia territorial e intercultural

El despliegue contempló además encuentros con integrantes de la Comunidad Kawésqar y miembros de la comunidad Mapuche Huilliche residente en Puerto Edén, permitiendo incorporar sus experiencias y perspectivas al levantamiento territorial.

Desde el Hospital de Puerto Natales se realizaron además visitas a usuarios de la red asistencial. Paola Uribe Gómez, facilitadora intercultural del Hospital de Puerto Natales, explicó que “vinimos a conocer directamente la situación de usuarios que forman parte de nuestra red asistencial, algunos de ellos con atenciones pendientes en Puerto Natales y Punta Arenas. Estas visitas permiten fortalecer la coordinación con la posta y las familias, además de acercar orientación y un modelo de atención con pertinencia intercultural”.

Reconocimiento a los servicios públicos

Desde la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza se realizó un especial reconocimiento y agradecimiento a todos los servicios públicos y funcionarios que hicieron posible este Gobierno en Terreno, tanto a quienes se trasladaron hasta Puerto Edén como a quienes cumplen diariamente sus funciones en la localidad.

La participación de SENADIS, Bienes Nacionales, el Ministerio de Obras Públicas, Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, PRODEMU, FONASA, IPS ChileAtiende, Hospital de Puerto Natales, Carabineros de Chile, Armada de Chile, CONAF, Sernapesca, Sercotec, Sernatur, Serviu, y los demás organismos integrantes de la comitiva permitió abordar las necesidades desde distintas competencias del Estado y generar coordinaciones directamente en el territorio.

La Delegación valoró especialmente la disposición, profesionalismo y vocación de servicio demostrada durante las jornadas, entendiendo que acercar el Estado a localidades aisladas requiere no solamente recursos y coordinación logística, sino también funcionarios comprometidos con escuchar y atender a las personas.

Un Gobierno en Terreno que trasciende la jornada

El balance del despliegue dejó una conclusión compartida: la importancia de este Gobierno en Terreno no radica únicamente en la cantidad de actividades realizadas, sino en haber llegado hasta Puerto Edén, escuchar directamente a sus habitantes y generar una agenda de trabajo a partir de su realidad.

Los antecedentes y requerimientos levantados serán derivados a los organismos correspondientes y la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza realizará seguimiento a las gestiones, manteniendo la coordinación con los servicios públicos, autoridades y organizaciones de Puerto Edén.

El compromiso asumido es que este despliegue no quede reducido a una visita, sino que constituya el punto de partida de un trabajo sostenido que permita avanzar progresivamente en las necesidades históricas y en las oportunidades de desarrollo de la localidad.

Puerto Edén fue escuchado en su propio territorio. Ahora comienza una nueva etapa: gestionar, coordinar, hacer seguimiento y volver con respuestas.