BIMINISTRO DA GRANGE CONFIMA QUE DETERIORO DE LA PISTA OBLIGA A PROGRAMAR INTERVENCIÓN DEL AERÓDROMO DE PUERTO NATALES ESTE VERANO

El secretario de Estado visitó la región en el marco del despliegue presidencial y repasó iniciativas vinculadas a infraestructura vial, transporte público, telecomunicaciones, seguridad y conectividad austral.

Una extensa agenda de proyectos de infraestructura, transporte y conectividad para Magallanes abordó esta mañana el biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Luis de Grange Concha, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La autoridad destacó el despliegue que se está realizando en regiones y, particularmente, en Magallanes, poniendo énfasis en las características geográficas y climáticas que condicionan la ejecución de obras en el extremo sur del país.

“Bueno, efectivamente, el despliegue en las regiones ha sido un mandato del presidente José Antonio Kast, un mandato bien claro y me hubiese gustado poder venir antes a la región de Magallanes, una región extrema, una región en cuyos habitantes hacen soberanía, una región que tiene conflictos con el clima, de un clima bien invernal, que tiene una geografía compleja también”, señaló De Grange.

En ese contexto, el biministro destacó la existencia de una cartera de iniciativas que contempla proyectos en transporte, telecomunicaciones e infraestructura vial, además de obras vinculadas a la conectividad marítima y aeroportuaria.

“Tenemos una cartera de proyectos interesantes que involucra otra ciudad, tanto en temas de transporte con bus eléctrico, en temas de telecomunicaciones con fibra óptica, con telefonía satelital y también, por supuesto, en temas de infraestructura de vialidad”, sostuvo.



Ruta 9: 12 kilómetros y una inversión de 25 millones de dólares



Uno de los principales hitos de la jornada fue la actividad de primera piedra del proyecto de mejoramiento e iluminación de la Ruta 9, iniciativa que contempla una intervención de aproximadamente 12 kilómetros entre el sector del barrio industrial y el aeropuerto, incorporando obras destinadas a mejorar las condiciones de circulación y seguridad.

De acuerdo con De Grange, se trata de un proyecto cuya concepción se inició durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera y cuyos presupuestos fueron aprobados durante la administración anterior, permitiendo que ahora se concrete el inicio de las obras.

“Esto es un proyecto que había partido en lo conceptual en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, y en el gobierno anterior se aprobaron los presupuestos y ahora el gobierno del presidente José Antonio Kast se puede iniciar la obra”, explicó.

La iniciativa considera una inversión de 25 millones de dólares, financiada con fondos sectoriales del Ministerio de Obras Públicas, y tendrá un foco especial en seguridad vial.

“Hubo un proyecto de 12 km, una inversión de 25 millones de dólares con fondos sectoriales del Ministerio de Obras Públicas y que tiene un foco en la seguridad, la seguridad tanto de automovilistas como de peatones”, afirmó.

El proyecto contempla iluminación, mejoras en determinados cruces, accesos y conexiones con la vialidad local, elementos que adquieren especial importancia considerando las condiciones de luminosidad durante los meses de invierno en Magallanes.

La autoridad adelantó que se espera que las obras estén concluidas durante 2029.

“Es un proyecto que viene integral, que esperamos que esté listo ya el año 2029”, indicó.



Nueva Unidad Operativa de Control de Tránsito



Otro de los proyectos abordados durante la entrevista fue la futura implementación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) para Punta Arenas, infraestructura que permitirá avanzar hacia una gestión centralizada y tecnológica de los semáforos y flujos vehiculares.

De Grange explicó que estas unidades permiten monitorear el comportamiento del tránsito y modificar los ciclos de los semáforos de acuerdo con las condiciones existentes en distintos horarios.

“Es un equipo conformado por profesionales de excelencia y con herramientas tecnológicas, cuyo principal objetivo es mejorar la gestión de tráfico al interior de las ciudades, con un foco muy puesto en los cruces semaforizados”, detalló.

Para la infraestructura física de la unidad se contempla una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos, destinada a un edificio de aproximadamente 650 metros cuadrados, a lo que posteriormente se sumará financiamiento para equipamiento tecnológico, computadores y software.

Según explicó el biministro, la información recopilada también permitirá detectar puntos críticos de la ciudad y determinar dónde podrían requerirse futuras inversiones en infraestructura vial.



Obras para seguridad y nuevas instalaciones policiales



Durante la conversación también se abordó el papel que cumple el Ministerio de Obras Públicas como organismo técnico para otros ministerios, particularmente en proyectos asociados a infraestructura de seguridad.

De Grange señaló que la capacidad técnica del MOP permite apoyar iniciativas de distintos organismos públicos, como hospitales, cárceles, comisarías y cuarteles policiales.

“En el tema de comisarías, de cuarteles de la PDI también y hoy día, junto con el presidente, estaremos también ahí viendo una nueva infraestructura para Carabineros”, indicó.

La autoridad destacó que este trabajo interministerial constituye una de las funciones relevantes de la cartera, especialmente cuando se requiere desarrollar proyectos de infraestructura especializada.



Reparación del aeródromo de Puerto Natales



Uno de los puntos que De Grange calificó como prioritario es la recuperación de la pista del aeródromo de Puerto Natales, debido al deterioro que presenta actualmente y a las condiciones de seguridad asociadas a su funcionamiento.

“La pista está tremendamente deteriorada y necesitamos con urgencia, con urgencia, repararla lo antes posible. No se puede postergar más por un tema de seguridad”, enfatizó.

El biministro explicó que las condiciones climáticas de la zona obligan a concentrar los trabajos durante los meses de verano, debido a los requerimientos de temperatura del material utilizado en la reparación.

“Debido al clima que tiene la región, ya tiene que hacerse en verano, no hay otra posibilidad”, explicó, precisando que el período disponible para ejecutar las obras se extiende aproximadamente entre diciembre y marzo.

Durante la intervención, los vuelos podrán continuar, aunque con restricciones y una programación diferenciada respecto del funcionamiento habitual.



Diez buses para Puerto Natales



En materia de transporte público, el biministro confirmó además la llegada de los 10 buses destinados al transporte urbano de Puerto Natales, vehículos que, según explicó, ya arribaron a la zona y que se proyecta comiencen a prestar servicio durante octubre.

“Los buses ya llegaron, llegaron ayer, pero ahí llegó el ferry con los 10 buses, iban a estar operativos como bien señalaste en octubre”, señaló.

De Grange vinculó esta iniciativa con el crecimiento experimentado por Puerto Natales, particularmente debido al desarrollo turístico que ha tenido la comuna.

La autoridad incluso destacó que el movimiento aéreo de Puerto Natales ya ha alcanzado niveles superiores a los registrados en Punta Arenas, lo que plantea nuevos desafíos en materia de infraestructura y transporte.

“Puerto Natales ha crecido mucho, mucho, sobre todo impulsado por el turismo”, afirmó.



Ruta Vicuña-Yendegaia y prioridad para “Chile por Chile”



Otro de los ejes de la entrevista estuvo relacionado con la conectividad hacia el extremo sur y la denominada iniciativa Chile por Chile, junto con los avances de la Ruta Vicuña-Yendegaia.

El biministro afirmó que la iniciativa constituye una prioridad para el Ministerio de Obras Públicas, aunque reconoció las dificultades que implica ejecutar infraestructura en territorios con condiciones geográficas y climáticas complejas.

“Chile por Chile es una de las prioridades que tenemos como ministerio”, afirmó.

En relación con la Ruta Vicuña-Yendegaia, indicó que la mayor parte del trazado presenta avances y que aún existen tramos pendientes de ejecución.

“La mayor parte ya está avanzada. Faltan los tramos 12 y 13 y 14, que son los pendientes”, explicó.

Según sostuvo, los tramos 12 y 13 ya cuentan con presupuesto aprobado y se trabaja para avanzar también en el tramo 14, correspondiente a aproximadamente 25 kilómetros.

La expectativa expresada por la autoridad es que la ruta pueda quedar habilitada antes del término del actual Gobierno.

“También vamos a avanzar y esperamos que toda la ruta finalmente esté habilitada de cara a los vecinos, a los habitantes de la región antes de que finalice este gobierno”, sostuvo.



Más de 100 buses eléctricos para Punta Arenas



Uno de los anuncios de mayor impacto para el transporte urbano de la capital regional fue la proyección de renovación de la flota mediante la incorporación de más de 100 buses eléctricos.

El biministro explicó que el proceso contempla una serie de etapas, desde la emisión de la orden de compra y fabricación de los vehículos hasta su traslado a Chile, por lo que la puesta en marcha del nuevo sistema se proyecta para 2028.

“Ya se está avanzando en renovar la flota hacia buses eléctricos en caso de Punta Arenas, una flota que supera las 100 unidades”, indicó.

Consultado sobre cuándo los usuarios podrían comenzar a utilizar estos nuevos vehículos, De Grange respondió que “debiese ser el año 2028”, considerando los plazos asociados a una renovación de esta magnitud.

El proyecto cuenta con la participación del Gobierno Regional, el Gobierno central, el Ministerio de Transportes y el municipio de Punta Arenas.



El desafío de adaptar la infraestructura a la electromovilidad



La autoridad también planteó que la transición hacia vehículos eléctricos no se limita exclusivamente a la compra de automóviles o buses, sino que requiere adecuaciones importantes en materia energética y de infraestructura.

“La electromovilidad es una política de Estado que llegó para quedarse”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que uno de los desafíos será adaptar viviendas, edificios residenciales y oficinas para permitir la carga de vehículos eléctricos sin sobrecargar las instalaciones eléctricas.

“El desafío es adaptar las viviendas, las casas, los edificios, sean de vivienda o de oficina para que puedan conectarse los autos”, señaló.

De Grange advirtió que la infraestructura eléctrica actual no necesariamente está diseñada para soportar una masificación de la carga domiciliaria de vehículos eléctricos, especialmente si una gran cantidad de usuarios conecta sus automóviles simultáneamente durante la noche.



Infraestructura portuaria y potencial turístico



Finalmente, el biministro abordó las oportunidades que presenta la infraestructura portuaria regional, particularmente en relación con el turismo, el crecimiento de los cruceros y el potencial estratégico de Magallanes.

En este ámbito, señaló que existen propuestas destinadas a ampliar las capacidades portuarias para recibir embarcaciones de mayor tamaño, aunque también reconoció la existencia de restricciones normativas relacionadas con el cabotaje.

“Yo creo que es una oportunidad muy grande y que tenemos que aprovechar como país”, afirmó respecto del desarrollo de infraestructura portuaria vinculada al turismo.

Asimismo, sostuvo que la región posee un potencial significativo que debe ser acompañado por infraestructura habilitante.

“La infraestructura portuaria, sobre todo en la región para temas de turismo, yo creo que hay una oportunidad enorme y sin duda que vamos a empujar. Vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para que la región ese tremendo potencial que tiene”, concluyó.





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