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17 de agosto de 2026

DIPUTADA MORALES CRITICA CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO POR OBRAS EN AERÓDROMO DE NATALES Y EXIGE MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR SU IMPACTO

La diputada Javiera Morales manifestó su preocupación tras la decisión de la Dirección Nacional de Aeropuertos de mantener el calendario de obras del Aeródromo Teniente Julio Gallardo, rechazando la última propuesta presentada por el Bloque Productivo de Última Esperanza.

diputadamorales

La parlamentaria cuestionó que las decisiones tomadas desde el MOP no han considerado adecuadamente a los gremios locales, acusó incumplimientos en los compromisos adquiridos por las autoridades en la mesa de trabajo y advirtió que el Gobierno sigue sin presentar medidas de mitigación para enfrentar los impactos económicos y sociales de las obras.

La diputada Javiera Morales manifestó su preocupación tras la decisión de la Dirección Nacional de Aeropuertos de mantener el calendario de obras del Aeródromo Teniente Julio Gallardo, rechazando la última propuesta presentada por el Bloque Productivo de Última Esperanza.

“Nadie está cuestionando que la infraestructura aeroportuaria debe mantenerse en condiciones seguras. Lo que estamos cuestionando es que se haya llegado a este punto con decisiones inconsultas, con compromisos incumplidos respecto de la información técnica y sin una estrategia clara para mitigar los impactos que la propia decisión del Gobierno tendrá sobre Última Esperanza”, afirmó.

Para la parlamentaria, el problema ya no radica únicamente en el cronograma de los trabajos, sino también en la forma en que el Ministerio de Obras Públicas y la Delegación Presidencial han conducido el proceso. A su juicio, las decisiones se terminaron adoptando sin considerar suficientemente las observaciones planteadas por los gremios, trabajadores, empresas turísticas y autoridades locales, pese a los esfuerzos realizados para abrir espacios de diálogo.

La legisladora recordó que la mesa de trabajo entre el Gobierno y el sector productivo fue impulsada por los propios gremios de la provincia junto a gestiones realizadas desde su equipo parlamentario, con el objetivo de generar acuerdos, despejar dudas y buscar alternativas que permitieran compatibilizar las obras con el desarrollo de la temporada turística.

Sin embargo, sostuvo que varios de los compromisos asumidos en esa instancia no fueron cumplidos. Entre ellos, la entrega de información técnica que permitiera comprender con mayor profundidad los fundamentos de la decisión y evaluar las distintas alternativas planteadas, a lo que fue respondida solo por una minuta superficial. En tanto, se solicitó en dos oportunidades un estudio de impacto económico del cierre del aeródromo y medidas de mitigación, que no han sido enviadas aún.

“Los gremios participaron de buena fe en este proceso porque existía el compromiso de transparentar los antecedentes técnicos que justificaban las obras y las razones para descartar otras opciones. Esa información nunca llegó con el nivel de detalle que se solicitó, y eso naturalmente genera frustración y desconfianza”, señaló.

Además, agregó que “cuando se convoca al territorio a participar, esa participación debe ser real. Escuchar no puede significar solamente informar una decisión que ya está tomada. Lo que hemos visto es que las propuestas levantadas desde Última Esperanza no tuvieron una incidencia efectiva en la resolución final”, afirmó.

Asimismo, advirtió que la principal preocupación ahora es la ausencia de medidas para enfrentar las consecuencias que tendrá la ejecución de las obras sobre la economía provincial. “Se habló de medidas de mitigación para proteger la actividad turística, la conectividad y el empleo. Sin embargo, hoy la decisión ya está tomada y todavía no existe un plan claro por parte del Gobierno. No conocemos medidas concretas, plazos ni apoyos para los sectores que podrían verse afectados por esta situación”, indicó.

Finalmente, la parlamentaria llamó al Gobierno a entregar mayores certezas ante el escenario económico y de empleo que generarán los arreglos en temporada alta y sostuvo que “la provincia merece certezas cuando la conectividad aérea es un pilar de transporte para la región. Los gremios participaron, hicieron propuestas y buscaron acuerdos. Ahora corresponde que el Gobierno responda con la misma seriedad, cumpla los compromisos pendientes y presente un plan robusto de mitigación que permita enfrentar los efectos que estas obras tendrán sobre la conectividad, el empleo y la actividad turística de Natales”.



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