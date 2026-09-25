DIPUTADA JAVIERA MORALES PLANTEA EN LA COMISIÓN DE DEFENSA LA NECESIDAD DE REFORZAR LA VIGILANCIA Y LOS RESGUARDOS DE SOBERANÍA EN MAGALLANES

Durante la sesión de la comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputadas y Diputados realizada este viernes en Punta Arenas, la diputada Javiera Morales se hizo presente mediante un escrito que fue leído en la instancia, debido a que actualmente se encuentra con licencia médica y no pudo participar de forma presencial.



En la misiva, la parlamentaria valoró que la comisión sesionará en la región, tras los continuos malentendidos y dichos desde las autoridades argentinas respecto a la soberanía del Estrecho de Magallanes. Además, destacó que “nuestra región tiene un valor estratégico, cultural, ambiental y energético incuestionable, que representa un activo muy importante para nuestro país. Cada día ese valor es más apreciado por distintos países del mundo, lo que nos exige ejercer soberanía de manera responsable”.



Por su parte, la diputada recordó que la delimitación del Estrecho se encuentra jurídicamente resuelta mediante los tratados de 1881 y 1984, cuya vigencia ha sido reafirmada por ambos Estados. Sin embargo, alertó la vigencia del Decreto N°457 de 2021 de Argentina, que incorpora al Estrecho y al paso Drake dentro de espacios de “exploración, estudio y control conjunto”. En ese contexto, solicitó conocer el estado de las conversaciones entre ambos países, si existe una fecha comprometida para modificar dicho decreto y cuáles serán los mecanismos formales mediante los cuales Chile verificará la nueva redacción.



También sostuvo que el resguardo de la soberanía en el extremo austral requiere fortalecer la presencia y vigilancia efectiva del Estado. “Chile ejerce soberanía plena, pero el resguardo de esa soberanía no pasa por fortificar el Estrecho, sino por vigilarlo y estar presente en él”, sostuvo. Es por ello, que solicitó identificar las partidas contempladas en el Presupuesto 2027 que permitan traducir el compromiso de fortalecer las capacidades de vigilancia en el Estrecho de Magallanes, el canal Beagle y el paso Drake, incluyendo la dotación y los medios del cuerpo naval.



Otro de los puntos planteados fue la capacidad del Estado para vigilar una frontera extensa, despoblada y de difícil acceso, a partir de la alerta formulada por el Ministerio Público Fiscal argentino sobre la adquisición de estancias en zonas limítrofes por parte de organizaciones criminales. No obstante, sostuvo que resulta necesario conocer qué capacidades reales y presupuestarias tiene Chile para enfrentar eventuales fenómenos de este tipo y qué mecanismos de cooperación existen actualmente con Argentina.



La parlamentaria también manifestó preocupación por la reciente incorporación de 15 inmuebles fiscales de la región, que en conjunto representan cerca de 1.406 hectáreas, más del 99% de ellas ubicadas en Tierra del Fuego, al programa “Se Busca Dueño” del Ministerio de Bienes Nacionales. Ante ello, pidió conocer qué resguardos se aplicarán antes de una eventual licitación y cuál será la participación de las autoridades regionales y las comunidades involucradas, considerando que se trata de terrenos ubicados en una isla binacional, de baja densidad poblacional y con presencia institucional acotada.



Finalmente, la diputada pidió conocer el estado de las gestiones para implementar en Magallanes el mecanismo de infraestructura crítica que permita que las Fuerzas Armadas participen en el resguardo fronterizo, tal como ocurre en otras zonas del país. En concreto, solicitó conocer la posición del actual Gobierno, el avance de las gestiones institucionales, legislativas y presupuestarias y si existe una fecha para su implementación en la región.



Para la parlamentaria, la sesión de la comisión de Defensa en Punta Arenas constituye una oportunidad para que las preocupaciones de la región sean incorporadas directamente a la discusión nacional en materia de defensa y soberanía. “La defensa de la soberanía se promueve también en el desarrollo regional. Esta sesión conjunta es una buena oportunidad para avanzar en esa dirección”, concluyó.



