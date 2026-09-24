SEREMI DE HACIENDA ABORDA POTENCIAL MARÍTIMO DE MAGALLANES Y PLANTEA DESAFÍOS PARA IMPULSAR INVERSIÓN Y DESARROLLO REGIONAL

En conversación esta mañana con el programa “Pesca y Acuicultura en Magallanes” de Polar Comunicaciones, el seremi de Hacienda de Magallanes, José Manuel Correa, abordó las oportunidades económicas que enfrenta la región a partir de su posición estratégica, el desarrollo marítimo y portuario, la actividad acuícola, el turismo y la necesidad de generar condiciones que permitan atraer nuevas inversiones.

La autoridad regional comentó su participación en un coloquio marítimo de la Liga Marítima, instancia en la que —según explicó— pudo conocer distintas iniciativas y proyectos vinculados al desarrollo portuario y marítimo de Magallanes.

En ese contexto, Correa destacó el renovado interés que existe por la región y particularmente por el Estrecho de Magallanes, considerando su ubicación y las posibilidades que ofrece para el transporte y el comercio internacional.







“La región tiene un tremendo potencial. Y creo que todo esto que ha pasado en el último mes, en que nos hablaban de Magallanes, hoy en día se está hablando. Incluso el Presidente menciona la relevancia del Estrecho de Magallanes en su mismo discurso de Naciones Unidas”, señaló.



El seremi vinculó estas oportunidades con el trabajo que se desarrolla en torno a la Zona Franca, señalando que Hacienda y el Gobierno Regional están participando en una mesa técnica destinada a proyectar lo que debería ser la Zona Franca en el futuro.

Según explicó, uno de los objetivos es que este recinto no sea analizado únicamente desde su peso económico actual, sino también desde su capacidad para convertirse en un elemento articulador de otras actividades productivas.







“Lo que estamos haciendo ayer junto con el Gobierno Regional, nosotros nos juntamos en la mesa técnica de Zona Franca. Estábamos viendo ahí (...) cuál es la imagen objetivo, digamos la Zona Franca del futuro”, explicó.



En esta proyección mencionó áreas como el desarrollo logístico y portuario, además de la integración de la Zona Franca con otras actividades económicas de la región.







“Lo que se conversa en las mesas tiene que ver con el desarrollo logístico, tiene que ver con el desarrollo también portuario, tiene que ver de cómo se integra la Zona Franca como un motor de desarrollo con las demás, con las otras actividades económicas de la región”, sostuvo.





Infraestructura portuaria y nuevas inversiones



Durante la entrevista, Correa también se refirió a iniciativas de infraestructura portuaria que fueron expuestas durante el encuentro marítimo, entre ellas proyectos asociados al Puerto Mardones y su eventual ampliación.

Asimismo, mencionó conversaciones con empresas que estudian o reformulan iniciativas vinculadas a la región, incluyendo proyectos relacionados con Tierra del Fuego y el desarrollo de infraestructura.

La autoridad sostuvo que el escenario internacional también abre oportunidades para Magallanes, particularmente considerando los desafíos que enfrenta actualmente el transporte marítimo a través de otras rutas internacionales.







“Todas esas cosas que están pasando en el mundo para poder capitalizarlas en favor de nuestra región tiene que ver con que nosotros hagamos las cosas bien, no nos alocamos y preparar el país para aquello, volver a recuperar la confianza de los inversionistas y generar una cancha llana para que esa inversión pueda sentirse segura”, afirmó.



En esa línea, planteó que la posición geográfica de Magallanes puede adquirir una importancia adicional en los flujos comerciales entre el Atlántico y el Pacífico, además de las relaciones comerciales vinculadas al Mercosur.







“Creo que ahí puede jugar un rol importante”, manifestó respecto de las posibilidades que ofrece la región para el transporte y la logística internacional.





Acuicultura y necesidad de destrabar concesiones



Uno de los principales ejes abordados durante el programa fue la situación de la acuicultura, actividad que Correa identificó como uno de los sectores que puede contribuir al desarrollo económico regional.

El seremi reconoció que durante este año la actividad ha registrado una caída en sus niveles de cosecha, pero sostuvo que existe espacio para proyectar una expansión sustentable del sector.







“Nosotros necesitamos una nueva acuicultura. Que sustentablemente se expanda”, afirmó.



En ese sentido, apuntó a las dificultades que, a su juicio, han impedido avanzar en nuevas concesiones y procesos de relocalización de centros de cultivo.







“Desde el 2018 que no tienen una nueva concesión aprobada, tienen mil problemas que no les ha permitido crecer e incluso ni siquiera relocalizar sus mismos centros de cultivo y nosotros tenemos que resolver esos nudos”, señaló.



Correa sostuvo que una expansión de la actividad tendría efectos que irían más allá de las empresas directamente vinculadas a la salmonicultura, alcanzando también a proveedores y pequeños comercios locales.







“La industria salmonera tiene todo el potencial de duplicar su producción en la región y obviamente aumentar en cientos o miles de puestos de trabajo que van a ser estables en el tiempo”, afirmó.



A su juicio, el desarrollo de la actividad también puede traducirse en una mayor demanda para proveedores regionales y pequeñas empresas.



Permisos, relocalización y áreas protegidas



Respecto de los principales obstáculos que enfrenta la actividad productiva, el seremi puso especial atención en los permisos sectoriales, la tramitación de proyectos y la situación de las áreas protegidas.

En particular, planteó que la relocalización de centros acuícolas podría permitir desarrollar proyectos en sectores con mejores condiciones naturales para su operación.







“La relocalización apuntan a estar en áreas en que van a tener mejor flujo de aguas, mayor profundidad de estos fiordos y canales. Por lo tanto, mejor oxigenación”, explicó.



Correa agregó que, desde su perspectiva, estas condiciones podrían contribuir a disminuir determinados riesgos asociados a la actividad, aunque recalcó que el desarrollo debe efectuarse bajo criterios de manejo y respeto ambiental.

También señaló que existe un desafío relacionado con la definición de planes de manejo para áreas protegidas y el proceso de traspaso de competencias hacia el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

En ese marco, sostuvo que se requiere compatibilizar la protección ambiental con la posibilidad de desarrollar actividades económicas bajo reglas claras.



Expectativas económicas y crecimiento



Otro de los temas abordados fue la situación económica nacional y las perspectivas de crecimiento. Correa sostuvo que los resultados actuales deben ser observados considerando la trayectoria económica de los últimos años y señaló que el desafío del Gobierno es generar condiciones para recuperar la inversión y el crecimiento.

El seremi estimó que el crecimiento económico de Chile durante este año se ubicará en torno al 1%, mientras que proyectó un escenario de recuperación para los próximos años.







“No son cifras que digamos que haya que estar contento para nada, pero el próximo año (...) todos, todos, todos, digamos el Banco Central, todos están proyectando que nosotros ya vamos a empezar a retomar el crecimiento”, afirmó.



También vinculó el desempeño económico con la situación del empleo y planteó que existen desafíos estructurales que, a su juicio, requieren medidas relacionadas con inversión, permisos, pequeñas y medianas empresas, mercado laboral y productividad.







“El problema de fondo es de cómo generamos inversión, cómo desatamos los nudos de los permisos sectoriales, cómo allanamos la cancha para la PYME, cómo logramos dentro del marco que tenemos de generar flexibilidad en el mercado laboral y de cómo mejoramos la productividad de nuestros trabajadores”, sostuvo.





Magallanes y su posición estratégica



Correa también abordó el renovado interés por Magallanes a partir de las discusiones sobre el Estrecho y las posibilidades de fortalecer los vínculos comerciales y logísticos internacionales.

En ese sentido, destacó que la región tiene un peso económico y demográfico reducido respecto del total nacional, pero una importancia estratégica asociada a su territorio y ubicación geográfica.







“Somos una región muy grande, con poca población y con una economía muy pequeña, pero geopolíticamente yo creo que no hay duda que somos clave”, afirmó.



Para el seremi, este escenario puede abrir oportunidades para atraer capitales destinados a infraestructura regional, turismo y otras actividades productivas.



Turismo y temporada



La conversación también incluyó el escenario para el turismo regional. Correa señaló que había observado con atención el comportamiento de las reservas en destinos de la Patagonia argentina, debido a su eventual impacto sobre la temporada turística de Magallanes.

Sin embargo, indicó que tras conversaciones con empresarios del sector recibió señales positivas respecto de la próxima temporada.







“Al parecer podríamos tener igual una buena temporada y ahí donde tenemos que hacer un esfuerzo”, manifestó.



El seremi destacó especialmente el efecto que tiene el turismo sobre las pequeñas y medianas empresas, considerando que buena parte de los servicios vinculados a la actividad corresponden a emprendimientos de menor tamaño.



Ruta comercial con las Islas Falkland/Malvinas



Finalmente, consultado por las conversaciones y planteamientos relacionados con una eventual reactivación de una ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Falkland/Malvinas, Correa señaló que se trata de una materia que debe ser observada desde su dimensión comercial, mientras que otros aspectos corresponden a las competencias de la Cancillería.

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“Es un hecho privado, comercial y a mí me parece muy bien que ocurra (...) los empresarios chilenos tienen la libertad de comerciar dentro de lo que sean actividades lícitas con cualquiera dentro de nuestro país o con el exterior”.



La entrevista permitió abordar así una serie de materias vinculadas al desarrollo económico regional, desde la infraestructura portuaria y la Zona Franca hasta la acuicultura, el turismo, la inversión y las oportunidades asociadas a la posición estratégica de Magallanes.

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