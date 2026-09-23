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23 de septiembre de 2026

SEMINARIO “VOCES DEL SUR” ABORDARÁ LA MEMORIA, IDENTIDAD Y PATRIMONIO CHILOTE EN MAGALLANES ESTE 25 DE SEPTIEMBRE EN PUNTA ARENAS

Buenos días región

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Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director y fundador de Diálogos Australes, Gastón Cárcamo, abordó la relevancia histórica y estratégica del Estrecho de Magallanes, además de la necesidad de profundizar en el conocimiento de la historia regional. En ese contexto, destacó los vínculos históricos, familiares y culturales existentes entre las comunidades de la Patagonia chilena y argentina, planteando la importancia de abordar estos temas desde una perspectiva local y con mayor conocimiento del territorio.

Cárcamo también relevó el papel que ha tenido la comunidad chilota en el desarrollo de Magallanes, destacando la necesidad de comprender esta presencia como parte de la identidad y el patrimonio regional, más allá de una representación exclusivamente folclórica. Asimismo, planteó la importancia de recuperar relatos, experiencias y memorias que forman parte de la historia social de la región.

En este marco, anunció la realización del seminario “Voces del Sur, Memoria, Identidad y Patrimonio Chilote en Magallanes”, organizado junto al Centro Hijos de Chiloé, actividad que se desarrollará el viernes 25 de septiembre, desde las 19:00 horas, en el Centro Hijos de Chiloé. El encuentro será gratuito y abierto a la comunidad, e incluirá exposiciones, una muestra itinerante de pintura y presentaciones artístico-culturales.

La instancia buscará generar un espacio de conversación en torno a la memoria y la identidad chilota en Magallanes, incorporando testimonios y conocimientos provenientes de distintos ámbitos y poniendo especial atención al rol de la mujer chilota y a diversos oficios vinculados con la construcción histórica y social de la región.



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