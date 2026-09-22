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22 de septiembre de 2026

PUUY PRODUCCIONES CELEBRA 9 AÑOS IMPULSANDO EMPRENDORES, ARTISTAS Y LA CULTURA URBANA EN MAGALLANES

Zona Puuy

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Puuy Producciones celebra su noveno aniversario consolidándose como un referente cultural en Punta Arenas y toda la región de Magallanes. En una reciente emisión de Zona Puuy a través de Polar Comunicaciones, se destacó la trayectoria de esta productora que nació con el firme propósito de impulsar a emprendedores y artistas locales. A lo largo de estos años, la organización ha logrado crear un ecosistema donde el arte y la comunidad convergen para fortalecer la identidad regional austral.

La Academia Puuy inicia este nuevo ciclo con el nombramiento de Lucy como su nueva coordinadora e instructora, marcando un hito en su estructura interna y pedagógica. Durante la conversación en Zona Puuy, la docente enfatizó que su enfoque prioriza el disfrute y el bienestar de los alumnos por sobre la perfección técnica absoluta en cada paso. Esta visión busca que los jóvenes de la zona encuentren en el baile un espacio de expresión auténtico, dinámico y sobre todo recreativo.

De cara al mes de octubre, la academia ha anunciado nuevas audiciones para grupos de estilo urbano y clases de baile K-pop para diversos niveles. Según se informó en Polar Comunicaciones, estas actividades se desarrollan en las instalaciones de Soneros Bajo Cero, ubicadas en el céntrico sector de Bories 710. Con esta expansión de su oferta educativa, Zona Puuy continúa reafirmando su compromiso con el desarrollo de nuevas disciplinas artísticas para toda la juventud magallánica




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