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17 de agosto de 2026

SEREMI DE LA MUJER INVITÓ A JÓVENES DE MAGALLANES A PARTICIPAR EN CONCURSO NACIONAL DE MANGA SOBRE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

Zona Puuy

seremi de la mujer gabriela sanchez

En una nueva edición de Zona Puuy, conducida por Mika, participó la seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Magallanes, Gabriela Sánchez, quien dio a conocer distintas iniciativas dirigidas a jóvenes, organizaciones de mujeres y jefas de hogar de la región.

Uno de los principales llamados fue a participar en el Tercer Concurso Nacional de Manga, iniciativa impulsada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la Embajada de Japón y la Universidad Católica de Chile, orientada a jóvenes residentes en Chile de entre 14 y 25 años.

El concurso busca que las y los participantes creen una historia en formato manga que responda a la pregunta: “¿Qué hacemos para prevenir la violencia de género?”. Durante la entrevista, Sánchez destacó que esta propuesta permite unir arte, cultura japonesa, creatividad juvenil y prevención de la violencia, especialmente en espacios escolares, familiares, comunitarios y digitales.

La seremi explicó que el plazo para postular vence el 2 de octubre de 2026, y que las bases, formulario y plantilla se encuentran disponibles en el sitio web del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Además, recordó que la versión anterior tuvo como ganadora a Miss Copihue, heroína creada por el joven Ignacio Gamboa.

Durante el programa también se abordó el Fondo para la Equidad de Género, FEG, dirigido a organizaciones de mujeres con personalidad jurídica. Este fondo, ejecutado por SernamEG, permite financiar proyectos autogestionados por hasta 4 millones de pesos, con foco en liderazgo, fortalecimiento organizacional e infraestructura comunitaria. El plazo de postulación vence el 23 de agosto.

Gabriela Sánchez también destacó programas de SernamEG como “4 a 7”, que entrega apoyo gratuito a niños, niñas y adolescentes entre 6 y 13 años después de la jornada escolar, permitiendo que madres y cuidadoras puedan trabajar, buscar empleo o realizar trámites. En Magallanes, este programa funciona en establecimientos de Punta Arenas y Puerto Natales.

Finalmente, la autoridad recordó el programa Mujer Jefa de Hogar, dirigido a mujeres entre 18 y 65 años que son principales proveedoras económicas de sus hogares, y entregó canales de orientación frente a situaciones de violencia: el fono 1455, el WhatsApp +56 9 9707 0000, el Fono Familia de Carabineros 149, además del 133 y 134 para emergencias o denuncias.



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