SEREMI DE LA MUJER INVITÓ A JÓVENES DE MAGALLANES A PARTICIPAR EN CONCURSO NACIONAL DE MANGA SOBRE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

En una nueva edición de Zona Puuy, conducida por Mika, participó la seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Magallanes, Gabriela Sánchez, quien dio a conocer distintas iniciativas dirigidas a jóvenes, organizaciones de mujeres y jefas de hogar de la región.

Uno de los principales llamados fue a participar en el Tercer Concurso Nacional de Manga, iniciativa impulsada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la Embajada de Japón y la Universidad Católica de Chile, orientada a jóvenes residentes en Chile de entre 14 y 25 años.

El concurso busca que las y los participantes creen una historia en formato manga que responda a la pregunta: “¿Qué hacemos para prevenir la violencia de género?”. Durante la entrevista, Sánchez destacó que esta propuesta permite unir arte, cultura japonesa, creatividad juvenil y prevención de la violencia, especialmente en espacios escolares, familiares, comunitarios y digitales.

La seremi explicó que el plazo para postular vence el 2 de octubre de 2026, y que las bases, formulario y plantilla se encuentran disponibles en el sitio web del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Además, recordó que la versión anterior tuvo como ganadora a Miss Copihue, heroína creada por el joven Ignacio Gamboa.

Durante el programa también se abordó el Fondo para la Equidad de Género, FEG, dirigido a organizaciones de mujeres con personalidad jurídica. Este fondo, ejecutado por SernamEG, permite financiar proyectos autogestionados por hasta 4 millones de pesos, con foco en liderazgo, fortalecimiento organizacional e infraestructura comunitaria. El plazo de postulación vence el 23 de agosto.

Gabriela Sánchez también destacó programas de SernamEG como “4 a 7”, que entrega apoyo gratuito a niños, niñas y adolescentes entre 6 y 13 años después de la jornada escolar, permitiendo que madres y cuidadoras puedan trabajar, buscar empleo o realizar trámites. En Magallanes, este programa funciona en establecimientos de Punta Arenas y Puerto Natales.

Finalmente, la autoridad recordó el programa Mujer Jefa de Hogar, dirigido a mujeres entre 18 y 65 años que son principales proveedoras económicas de sus hogares, y entregó canales de orientación frente a situaciones de violencia: el fono 1455, el WhatsApp +56 9 9707 0000, el Fono Familia de Carabineros 149, además del 133 y 134 para emergencias o denuncias.

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