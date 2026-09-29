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29 de septiembre de 2026

AGIA MAGALLANES PREPARA ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO MARCADO POR LA EXPO MAGALLANES 2027

Desde AGIA adelantan que el lanzamiento traerá varias sorpresas y marcará el inicio de una nueva etapa de preparación para el evento, que busca seguir consolidándose como un punto de encuentro del verano.

AGIA MAGALLANES (1)

Con el objetivo de comenzar a anticipar lo que será uno de los principales encuentros productivos y comerciales de la región, AGIA Magallanes prepara el lanzamiento oficial de la Expo Magallanes 2027, instancia que permitirá conocer parte de las novedades que tendrá la próxima edición y que buscará convocar nuevamente a emprendedores, artesanos, empresas y productores de Magallanes.

 
Desde AGIA adelantan que el lanzamiento traerá varias sorpresas y marcará el inicio de una nueva etapa de preparación para el evento, que busca seguir consolidándose como un punto de encuentro del verano.

 
“Estamos muy entusiasmados con lo que estamos preparando para la Expo Magallanes 2027. Pronto vamos a realizar su lanzamiento y queremos que sea una instancia especial, porque tendremos varias sorpresas que iremos dando a conocer. Estamos trabajando para que esta nueva versión tenga una gran participación y represente nuevamente todo el talento, esfuerzo y capacidad productiva que existe en nuestra región”, señaló César Alderete, presidente de AGIA.

 
El dirigente gremial agregó que el trabajo para la Expo Magallanes ya se encuentra en marcha, con la coordinación de distintos actores y la búsqueda de nuevas alternativas que permitan ampliar las oportunidades de participación para todos los interesados.

 
“Queremos que la Expo Magallanes siga creciendo, pero también que evolucione y entregue nuevas experiencias tanto a quienes participan como expositores como a quienes nos visitan. Por eso hemos estado trabajando con anticipación y esperamos poder contar pronto todos los detalles”, indicó Alderete.



“El Arte de lo Hecho a Mano” vuelve a Zona Franca

 
Como parte de la agenda del último trimestre, AGIA Magallanes también prepara una nueva versión de “El Arte de lo Hecho a Mano”, iniciativa que volverá a reunir en Zona Franca a artesanos y emprendedores regionales.

 
La actividad busca entregar un espacio de exhibición y comercialización para quienes desarrollan productos elaborados en la región, permitiendo acercar sus creaciones a la comunidad y poner en valor el trabajo hecho a mano.

 
“El Arte de lo Hecho a Mano” se ha transformado en un espacio muy bonito para nuestros artesanos, emprendedores y sobre todo para nuestros socios. Queremos seguir generando este tipo de oportunidades, porque detrás de cada producto hay una historia, dedicación y mucho trabajo” destacó el presidente de AGIA.

 
De esta manera, la Asociación Gremial de Industriales y Artesanos prepara un cierre de año con una agenda centrada en proyectar el trabajo gremial hacia 2027, fortalecer los espacios de comercialización y comenzar a revelar las novedades que tendrá una nueva edición de la Expo Magallanes.

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