OFRECERÁN ATENCIONES GRATUITAS EN TERRENO ESTE MARTES EN EL MALL EN “DÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA”

​Este martes 29 de septiembre, la Corporación de Acceso a la Justicia (CAJ) se desplegará en Punta Arenas con sus distintas líneas, programas y centros, al igual que en todas las regiones del país, para que la comunidad conozca sus derechos, entre ellos el derecho constitucional de acceder a la justicia para aquellas personas que no puedan procurárselo por sí mismas. Dicha actividad estará enmarcada en la conmemoración del “Día Nacional de Acceso a la Justicia”.



Para ello, la ciudadanía podrá acceder a una “Plaza de Justicia y DD.HH.”, que se efectuará el martes 29, de 12:30 a 15:00 horas en el segundo piso del mall Espacio Urbano Pionero (a un costado de los juegos infantiles). Allí el público podrá acceder a un operativo de atención socio jurídico para la atención de consultas judiciales y habrá stands interactivos de difusión de derechos asociados a la oferta programática de las unidades especializadas.



Esta feria de servicios contará además con stands de atención del Servicio de Registro Civil e Identificación, la comisión Verdad y Niñez, Servicio Nacional de Migraciones y SERVIU Magallanes.



El seremi de Justicia y DD.HH., Cristóbal Fernández Jofré, extendió una invitación a toda la ciudadanía para hacerse parte de esta relevante actividad organizada por la CAJ, en conjunto con la Seremía de Justicia y DD.HH., al ser el acceso a la justicia un pilar fundamental de la cartera. En materia de nueva institucionalidad, destacó que en octubre de 2025 el Congreso despachó a ley el proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas (SNAJDV).



A su vez, Alejandro Donatti Otárola, director regional de la Corporación de Asistencia Judicial, resaltó que esta jornada les permitirá relevar la oferta pública de que disponen y que las personas puedan conocer las diversas líneas, programas y centros que la CAJ, pone a disposición de la comunidad. Al respecto, mencionó el aporte de oficinas especializadas como el Programa Mi Abogado, La Niñez y Adolescencia Se Defienden, Oficina de Defensa Integral del Adulto Mayor, centros jurídicos con representación en familia, derecho civil, mediación, el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos y la Oficina de Defensa Laboral.



