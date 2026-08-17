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17 de agosto de 2026

H&M INAUGURARÁ EN PUNTA ARENAS SU TIENDA MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

La inauguración se realizará el próximo 3 de septiembre, a las 11:00 horas, en Mall Espacio Urbano Pionero y contará con gift cards para los primeros clientes, además de diversas actividades y sorpresas para celebrar junto a la comunidad.

H&M

​El próximo jueves 3 de septiembre, H&M abrirá oficialmente las puertas de su nueva tienda en Mall Espacio Urbano Pionero, en Punta Arenas, marcando un importante hito para la compañía al inaugurar la tienda más austral del mundo de la marca. Con esta apertura, H&M llegará por primera vez a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y alcanzará un total de 31 tiendas en el país.

 
La tienda abrirá oficialmente sus puertas a las 11:00 horas, aunque desde temprano se espera la llegada de personas que buscarán ser parte de este importante hito. Los tres primeros clientes en ingresar recibirán gift cards de $100.000, mientras que los 200 siguientes obtendrán gift cards de $18.000. Además, durante la jornada habrá distintas actividades y sorpresas especialmente preparadas para quienes acompañen esta esperada apertura.

 
La nueva tienda de H&M contará con una superficie total de 1.722 m², de los cuales 1.390 m² estarán destinados a sala de ventas. En este espacio, los clientes encontrarán las últimas colecciones para mujer, hombre, niños y bebés, además de la categoría Beauty, junto con una amplia selección de prendas, básicos y accesorios para toda la familia.

 
Desarrollada bajo los estándares internacionales de H&M, la tienda incorporará infraestructura moderna, equipamiento comercial y soluciones de iluminación diseñadas para ofrecer una experiencia de compra cómoda, funcional e inspiradora.

 
"Estamos muy felices de llegar por primera vez a Punta Arenas y de inaugurar la tienda más austral del mundo de H&M. Queremos que este sea un día de celebración junto a la comunidad, por eso invitamos a todos a acompañarnos el próximo 3 de septiembre y disfrutar de las actividades y sorpresas que hemos preparado. Esperamos compartir este importante hito y seguir acercando nuestra propuesta de moda y calidad al mejor precio a más personas", señaló Anna Barigazzi, General Manager de H&M para Chile, Perú, Uruguay y Paraguay.

 
La llegada de H&M a Punta Arenas representa un nuevo paso en la expansión de la marca en Chile, acercando su propuesta de moda y calidad al mejor precio a más personas y reafirmando su compromiso de estar presente en distintas regiones del país.

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