CON EL RESPALDO DE GASCO MAGALLANES REALIZAN LANZAMIENTO DE FUNDACIÓN CULTURAL ARS AUSTRALIS

En la tarde de este lunes 28 de septiembre, en los salones del Palacio Sara Braun, se constituyó oficialmente la Fundación Cultural Ars Australis. Esta organización sin fines de lucro nace en la región con el propósito de acercar experiencias artísticas de calidad a una mayor cantidad de personas y abrir nuevos espacios para la cultura desde el extremo sur de Chile, contando con el respaldo estratégico de GASCO Magallanes.

La organización es liderada por el tenor Víctor Escudero, exintegrante del Teatro Municipal de Santiago, quien ha desarrollado conciertos públicos y privados en la zona, manteniendo además una activa colaboración con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes.

“Queremos sumar conexiones artísticas entre el resto de Chile y Magallanes. Esta es una región que tiene tanto que aportar y, además, buscamos potenciar a los artistas locales”, explicó Escudero, quien también agradeció el respaldo de GASCO Magallanes. El directivo detalló que Ars Australis busca impulsar proyectos de ópera, música sinfónica y coral, música de cámara y musicales, además de ballet, danza, artes visuales, exposiciones y nuevas propuestas de creación.

Junto con felicitar a los organizadores de la iniciativa cultural, Gonzalo Herrera, Gerente Comercial de GASCO Magallanes, destacó que a la empresa “le interesa el apoyo a emprendimientos culturales y en esta oportunidad quisimos estar presentes porque creemos que estas iniciativas fortalecen la producción, organización y difusión de espectáculos, acercando las expresiones artísticas a una mayor cantidad de personas”.

Por su parte, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, Rodrigo Bravo, enfatizó el valor de la iniciativa. “Para nosotros es muy importante que existan este tipo de alianzas público-privadas para, precisamente, hacer difusión de contenidos de cultura y arte ya que no todas las personas tienen acceso por un tema territorial, económico y de distancia”, dijo la autoridad.