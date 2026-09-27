CAJAVECINA PERMITE PAGAR CONTRIBUCIONES EN MÁS DE 45 MIL PUNTOS DEL PAÍS

A pocos días del vencimiento de la tercera cuota de contribuciones, fijado para este 30 de septiembre, las personas pueden realizar el pago en más de 45 mil puntos CajaVecina a lo largo del país. El servicio es posible gracias al trabajo conjunto entre BancoEstado, la Tesorería General de la República (TGR) y CajaVecina.

La alternativa permite pagar contribuciones vigentes, vencidas o suplementarias en distintos puntos de atención, facilitando el acceso al trámite en comunas y localidades sin necesidad de acudir a sucursales o centros urbanos.

Las contribuciones corresponden al impuesto territorial que deben pagar los propietarios de bienes raíces y se cancelan en cuatro cuotas anuales, con vencimientos establecidos para el 30 de abril, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de noviembre.

Para realizar el pago en CajaVecina se debe contar con el Rol de Avalúo de la propiedad, que puede encontrarse en la boleta de contribuciones, en la escritura del inmueble o mediante una consulta en la Tesorería General de la República. También se recomienda conocer la comuna y dirección de la propiedad, además del año y la cuota que se desea cancelar.

El pago puede efectuarse con tarjeta BancoEstado o efectivo, siguiendo las indicaciones del terminal de atención.