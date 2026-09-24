Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

24 de septiembre de 2026

MAGALLANES SERÁ REGIÓN PILOTO DEL NUEVO CIRCUITO DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

El subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez puso en marcha este nuevo modelo de actuación intersectorial que busca atacar un delito que se ha incrementado en todo el país en un 73% entre 2022 y 2024.

magallanesprotecciónNNA
En el marco de su primera visita oficial a la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, anunció la implementación del pilotaje del Circuito de Protección Integral contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA), modelo operativo oficial del Estado que organizará el trayecto de atención ante situaciones de explotación sexual.

"Históricamente, frente a este delito, los distintos organismos públicos han respondido de manera aislada, situación que generaba retrasos en la intervención y que obligaba a las víctimas a repetir una y otra vez su historia, provocando nuevas vulneraciones. Con la puesta en marcha de este Circuito transformamos esta lógica en una cadena continua de protección, mediante la activación de respuestas de urgencia, de evaluaciones técnicas y monitoreo de la recuperación del niño, niña o adolescente, a través de una gobernanza a nivel comunal, regional y nacional", explicó el subsecretario Sánchez.

A su vez, la delegada presidencial regional, Ericka Farías, destacó que "de acuerdo a los datos del Ministerio Público, Magallanes presenta la tasa más alta de delitos de explotación sexual, con 165 víctimas por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes, cifra que como región nos llama a actuar de manera coordinada para lograr con éxito este pilotaje. Además, debemos fortalecer una cultura de protección, donde todos tengamos muy claro que nunca existirá consentimiento de un niño, niña o adolescente ante este delito, y que aunque exista pago en dinero, bienes o protección, siempre se dará en condiciones de vulnerabilidad que inhiben su capacidad real de decisión, por lo que siempre se tratará de explotación sexual".

Finalmente, el gobernador regional, Jorge Flies, señaló que "tenemos la buena noticia del subsecretario de que las capacidades que actualmente tenemos para atender la contingencia, podamos tener tal vez una ampliación de recursos para poder abarcar el ámbito más preventivo en situaciones menos complejas y no llegar solamente a las situaciones que ya están con bastante daño. Si contamos como ese mayor soporte -en hospitales para la atención de casos complejos-, tenemos más familias de acogida y podemos llegar, en el caso del Gobierno Regional, con la OLN, en el ámbito más preventivo, creo que podemos cambiar el derrotero que tenemos hasta el momento".

La activación nacional de este Circuito se iniciará mediante una experiencia piloto en la región de Magallanes y, próximamente en Maule, con el objetivo de validar su funcionamiento y realizar los ajustes previos a su instauración en todo el país.

Una realidad que requiere respuestas integrales

El Circuito aborda la gestión de casos desde la detección de una posible situación de explotación sexual, hasta el término de la intervención, a través de cuatro fases secuenciales. Estas incluyen la elaboración de un Plan Operativo Regional con una definición de territorios priorizados, metas, indicadores y un cronograma de implementación, además de un mapeo de actores clave, que incluye una conexión operativa entre las secretarías ministeriales de Desarrollo Social y Familia, Salud, Educación, Servicio de Protección Especializada, Policías, Tribunales y las Oficinas Locales de la Niñez.

Además, se contemplan ajustes en las rutas de derivación y tiempos de respuesta considerando la dispersión geográfica, conectividad y disponibilidad de oferta especializada en la zona austral. Finalmente, se creará una Subcomisión Regional de Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, que se encargará de mantener el registro de casos vigentes y coordinar el seguimiento para casos de alta gravedad.

Los registros nacionales muestran un aumento sostenido de las víctimas de ESNNA durante los últimos años, con un incremento de 73% entre 2022 y 2024. Además, el 90% de las víctimas de los delitos de obtención y facilitación corresponden a niñas y adolescentes mujeres, mientras que el grupo etario más afectado se concentra entre los 14 y 17 años.
proyecto-de-construccion-de-una-darsena-portuaria-en-Punta-Arenas-600x392

REFLOTAN IDEA PARA CONTAR CON UN PUERTO MULTIPROPÓSITO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MINISTRO BARROS DESTACA PLAN PARA FORTALECER LA PRESENCIA DE DEFENSA EN MAGALLANES Y LA PROYECCIÓN HACIA LA ANTÁRTICA

Leer Más

Buenos días región

Buenos días región

ministrodefensa
nuestrospodcast
magallanesprotecciónNNA

MAGALLANES SERÁ REGIÓN PILOTO DEL NUEVO CIRCUITO DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
magallanesprotecciónNNA

MAGALLANES SERÁ REGIÓN PILOTO DEL NUEVO CIRCUITO DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
STAND INFORMATIVO RED PUERTO NATALES 1

SEREMITT CONTINÚA CON DIFUSIÓN DE NUEVO SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO PRONTO A COMENZAR EN NATALES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
arcanovios gift
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez primavera 2
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
IMG_2695

PDI ALERTA SOBRE AUMENTO DE ESTAFAS VIRTUALES EN MAGALLANES: ADULTOS DE 30 A 50 AÑOS SON LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.