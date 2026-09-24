MAGALLANES SERÁ REGIÓN PILOTO DEL NUEVO CIRCUITO DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

En el marco de su primera visita oficial a la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, anunció la implementación del pilotaje del Circuito de Protección Integral contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA), modelo operativo oficial del Estado que organizará el trayecto de atención ante situaciones de explotación sexual.

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"Históricamente, frente a este delito, los distintos organismos públicos han respondido de manera aislada, situación que generaba retrasos en la intervención y que obligaba a las víctimas a repetir una y otra vez su historia, provocando nuevas vulneraciones. Con la puesta en marcha de este Circuito transformamos esta lógica en una cadena continua de protección, mediante la activación de respuestas de urgencia, de evaluaciones técnicas y monitoreo de la recuperación del niño, niña o adolescente, a través de una gobernanza a nivel comunal, regional y nacional", explicó el subsecretario Sánchez.

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A su vez, la delegada presidencial regional, Ericka Farías, destacó que "de acuerdo a los datos del Ministerio Público, Magallanes presenta la tasa más alta de delitos de explotación sexual, con 165 víctimas por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes, cifra que como región nos llama a actuar de manera coordinada para lograr con éxito este pilotaje. Además, debemos fortalecer una cultura de protección, donde todos tengamos muy claro que nunca existirá consentimiento de un niño, niña o adolescente ante este delito, y que aunque exista pago en dinero, bienes o protección, siempre se dará en condiciones de vulnerabilidad que inhiben su capacidad real de decisión, por lo que siempre se tratará de explotación sexual".

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Finalmente, el gobernador regional, Jorge Flies, señaló que "tenemos la buena noticia del subsecretario de que las capacidades que actualmente tenemos para atender la contingencia, podamos tener tal vez una ampliación de recursos para poder abarcar el ámbito más preventivo en situaciones menos complejas y no llegar solamente a las situaciones que ya están con bastante daño. Si contamos como ese mayor soporte -en hospitales para la atención de casos complejos-, tenemos más familias de acogida y podemos llegar, en el caso del Gobierno Regional, con la OLN, en el ámbito más preventivo, creo que podemos cambiar el derrotero que tenemos hasta el momento".





La activación nacional de este Circuito se iniciará mediante una experiencia piloto en la región de Magallanes y, próximamente en Maule, con el objetivo de validar su funcionamiento y realizar los ajustes previos a su instauración en todo el país.

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Una realidad que requiere respuestas integrales





El Circuito aborda la gestión de casos desde la detección de una posible situación de explotación sexual, hasta el término de la intervención, a través de cuatro fases secuenciales. Estas incluyen la elaboración de un Plan Operativo Regional con una definición de territorios priorizados, metas, indicadores y un cronograma de implementación, además de un mapeo de actores clave, que incluye una conexión operativa entre las secretarías ministeriales de Desarrollo Social y Familia, Salud, Educación, Servicio de Protección Especializada, Policías, Tribunales y las Oficinas Locales de la Niñez.





Además, se contemplan ajustes en las rutas de derivación y tiempos de respuesta considerando la dispersión geográfica, conectividad y disponibilidad de oferta especializada en la zona austral. Finalmente, se creará una Subcomisión Regional de Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, que se encargará de mantener el registro de casos vigentes y coordinar el seguimiento para casos de alta gravedad.

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Los registros nacionales muestran un aumento sostenido de las víctimas de ESNNA durante los últimos años, con un incremento de 73% entre 2022 y 2024. Además, el 90% de las víctimas de los delitos de obtención y facilitación corresponden a niñas y adolescentes mujeres, mientras que el grupo etario más afectado se concentra entre los 14 y 17 años.