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24 de septiembre de 2026

EJÉRCITO ANUNCIA CORRIDA FAMILIAR POR LAS GLORIAS DEL EJÉRCITO CON RECORRIDOS DE 2,5, 5 Y 10 KILÓMETROS EN PUNTA ARENAS ESTE 26 DE SEPTIEMBRE

Buenos días región

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El Regimiento Logístico N°5 “Magallanes” prepara para este sábado 26 de septiembre una nueva edición de la Corrida Familiar por las Glorias del Ejército 2026, actividad abierta a la comunidad que busca reunir a familias, deportistas y personas de distintas edades en torno al deporte y la vinculación con la institución. La jornada comenzará a las 11:30 horas con un calentamiento previo, mientras que la corrida está programada para las 12:00 horas.

La actividad tendrá como punto de partida y llegada el sector de las multicanchas del Parque María Behety, y contará con tres alternativas de recorrido: 2,5, 5 y 10 kilómetros, permitiendo la participación de personas con distintos niveles de preparación física. La organización espera una convocatoria cercana a las 2 mil personas.

La corrida también contempla la participación de familias y mascotas, reforzando su carácter recreativo y comunitario. El recorrido de 2,5 kilómetros considera un retorno hasta el sector de calle Manantiales; el circuito de 5 kilómetros contempla una vuelta en Costanera del Estrecho, mientras que quienes opten por los 10 kilómetros deberán completar el tramo hasta el sector de la salida norte de Zona Franca.

La actividad retoma una iniciativa que no se realizaba desde 2019, y forma parte de las acciones de vinculación con el medio impulsadas por el Ejército en Magallanes. Durante la entrevista en Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el subteniente Fabián Aretxabala Gutiérrez extendió la invitación a la comunidad a participar de esta jornada deportiva y familiar.





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