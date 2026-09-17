CORONEL DAVOR VERSALOVIC ABORDA EL SIGNIFICADO DE FIESTAS PATRIAS Y EL ROL DEL EJÉRCITO EN MAGALLANES

En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias y del Mes de la Patria, el coronel Davor Versalovic Serrano, del Cuartel General de la V División de Ejército, conversó esta mañana con Polar Comunicaciones, en el programa Buenos Días Región, donde abordó su experiencia de 32 años de servicio, el vínculo de la institución con la Región de Magallanes y las actividades programadas durante septiembre.

Durante la conversación, el oficial destacó el carácter vocacional de la carrera militar y la experiencia que le ha significado desempeñarse en distintas zonas del país. Su actual destinación en Magallanes, pese a no ser oriundo de la región, ha representado una experiencia profesional, personal y familiar que le ha permitido conocer de cerca las particularidades del territorio austral y de su comunidad.

Uno de los aspectos centrales de la entrevista fue el papel que cumple el Ejército en Magallanes, considerando las características geográficas y estratégicas de la zona. En este contexto, Versalovic relevó la presencia permanente de las Fuerzas Armadas como parte del ejercicio de la soberanía nacional y destacó el aporte de la V División a las capacidades de la Defensa Nacional.

El coronel también repasó el vínculo histórico entre el Ejército y Magallanes, destacando que la presencia militar forma parte de la historia de la región desde los procesos asociados a la toma de posesión del Estrecho de Magallanes y el posterior establecimiento de Punta Arenas.

En materia de preparación y entrenamiento, se refirió al desarrollo del ejercicio Hawken 2026, operativo que permitió evaluar y mantener las capacidades de las unidades militares en condiciones de clima frío y ambientes extremos. La actividad contempló la participación de alrededor de 3.000 efectivos y cerca de 300 vehículos, entre medios blindados y motorizados, además de la participación de unidades de la Armada y la Fuerza Aérea.

El despliegue consideró también el traslado de fuerzas desde otras zonas del país hacia Magallanes, poniendo a prueba aspectos relacionados con la planificación, logística, preparación del personal y disponibilidad del material militar. Desde la V División se realizó una evaluación positiva de los resultados obtenidos y de las capacidades que pudieron ser comprobadas y desarrolladas durante el ejercicio.

Versalovic explicó además que la V División cuenta con distintas unidades y medios destinados al cumplimiento de sus funciones, entre ellos unidades motorizadas y acorazadas, vehículos, carros blindados, tanques y piezas de artillería. Estos medios son sometidos permanentemente a procesos de mantenimiento y entrenamiento con el objetivo de asegurar su disponibilidad operacional.

La entrevista también estuvo marcada por el significado de septiembre para la institución. El Mes de la Patria contempla diversas actividades protocolares, ceremoniales y de acercamiento a la ciudadanía, entre ellas conciertos, exposiciones y ceremonias relacionadas con la independencia nacional y las Glorias del Ejército.

Entre las actividades desarrolladas durante el mes se mencionó una exposición realizada en Zona Franca, donde la comunidad pudo conocer distintos medios y capacidades militares, además de actividades ceremoniales que culminarán con la conmemoración de la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, prevista para el 21 de septiembre.

El coronel destacó que estas fechas permiten reforzar el vínculo entre la institución, la historia nacional y la ciudadanía, especialmente en una región donde la presencia de las Fuerzas Armadas tiene una relevancia histórica y territorial.

Finalmente, al realizar un balance de sus 32 años de trayectoria, Versalovic destacó los cambios experimentados por el Ejército a través de las distintas generaciones, particularmente en materia tecnológica. Señaló que las nuevas generaciones de integrantes de la institución se desenvuelven en un escenario donde las herramientas tecnológicas tienen una presencia considerablemente mayor respecto de los primeros años de su carrera.





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