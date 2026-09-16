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16 de septiembre de 2026

LAGUNA BLANCA CELEBRÓ LAS FIESTAS PATRIAS CON UNA MASIVA FIESTA COMUNITARIA Y FOLCLÓRICA EN LA ESCUELA DIEGO PORTALES

La actividad reunió a la comunidad educativa, vecinos y autoridades en una jornada marcada por bailes típicos, juegos tradicionales y la participación de agrupaciones artísticas.

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​Con un concurrido encuentro lleno de tradición, música y festejos, la comuna de Laguna Blanca conmemoró ayer las Fiestas Patrias en una jornada comunitaria que integró a vecinos, vecinas, autoridades y a la comunidad educativa en las instalaciones de la Escuela Diego Portales.

 
Durante la jornada, estudiantes de todas las edades presentaron bailes folclóricos representativos de distintas zonas del país y de la cultura Rapa Nui, acompañados por las familias, docentes y vecinos. Asimismo, los asistentes pudieron disfrutar de juegos tradicionales, stands gastronómicos con anticuchos, choripanes y sopaipillas de distribución gratuita, además de la participación activa de servicios como Bomberos, Carabineros, la Posta de Salud Rural y la Municipalidad de Laguna Blanca.

 
El alcalde protocolar de Laguna Blanca, Esteban Vera Vásquez, destacó el sentido de unidad de la jornada, enfatizando "estamos contentos y orgullosos de poder acompañar a la Escuela Diego Portales en este acto para celebrar el 18 de septiembre. Todo esto nace del sentido de colaboración; la escuela articula para que las diferentes instituciones y organismos que convergen en Laguna Blanca puedan participar activamente en este mes de la patria, donde celebramos la ruralidad que vivimos día a día. Así que un saludo y muchas felicitaciones a la directora de la Escuela Diego Portales, Doris Montiel, a todo el equipo docente y por supuesto a nuestros estudiantes, a los niños y niñas de Laguna Blanca por comenzar las Fiestas Patrias con este acto".

 
Por su parte, el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, resaltó el ambiente comunitario del establecimiento, sosteniendo que "la fiesta que tuvimos fue maravillosa. Se nota que esta escuela tiene algo especial, un espíritu donde los niños están contentos y felices de compartir estas Fiestas Patrias. Se sumaron apoderados, familias y una serie de instituciones como la Municipalidad, la Posta, la Novena Compañía de Bomberos y Carabineros de Chile, todos en mancomunión a lo que significan nuestras celebraciones patrias, en una fiesta inolvidable".


La directora de la Escuela Diego Portales, Doris Montiel Quedimán, expresó su satisfacción por el alcance del evento, afirmando "muy contentos con la participación este año, porque incluso vinieron números de la ciudad de Punta Arenas, conjuntos folclóricos de baile y canto que son aporte de las mismas instituciones gestionadas por ellos. Los apoderados también vinieron a participar y a ver a sus hijos e hijas".


Desde la gestión local, Ingrid Díaz Torres, coordinadora de la Oficina de Inclusión Municipal, señaló que "como funcionarios municipales armamos un número artístico y hemos estado participando en los juegos de kermés para que nuestros niños y niñas puedan disfrutar en estas Fiestas Patrias".


En tanto, Nancy Pittet Morales, docente de la escuela, destacó la trayectoria de esta tradición, explicando que "estamos celebrando las Fiestas Patrias como hace mucho tiempo atrás se hace, en conjunto con toda la comunidad e instituciones que vienen con juegos y comidas típicas. Ha sido hermoso, un verdadero trabajo comunitario".


Los vecinos y estudiantes también fueron protagonistas del encuentro. Alex Fajardo, vecino de la comuna, valoró la oferta comunitaria. "Ha sido bastante buena, especialmente para los niños y la gente que viene, que puede encontrar choripanes, anticuchos y sopaipillas, todo además gratis".


Finalmente, Martín Quezada Soto, alumno de la Escuela Diego Portales, compartió su entusiasmo tras su participación, comentando que "la jornada de hoy estuvo súper buena, me gustó porque estuvo bacán. Bailamos mucho, nos cansamos y comimos".

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