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14 de septiembre de 2026

DESTROZOS, CONSUMO DE ALCOHOL Y PELEAS GENERAN PREOCUPACIÓN ENTRE VECINOS DEL CENTRO DE PUNTA ARENAS

Almorzando con Checho

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En el programa “Almorzando con Checho”, conducido por José Aguilante Mansilla en Polar Comunicaciones, el presidente de la Junta Vecinal del sector centro de Punta Arenas, Manuel Muñoz, abordó la preocupación de residentes y comerciantes por los reiterados episodios de violencia, vandalismo y desórdenes registrados durante las madrugadas en las inmediaciones de locales nocturnos. La situación volvió a quedar en evidencia durante este fin de semana, luego de que un comercio ubicado en calle Bories sufriera daños en sus persianas tras una serie de disturbios protagonizados por personas que permanecieron en el sector durante varias horas.

Muñoz señaló que estos hechos se han transformado en una situación recurrente y planteó la necesidad de fortalecer las medidas preventivas, especialmente durante los horarios de salida de las discotecas. Entre las propuestas de los vecinos se encuentra establecer controles policiales y municipales en las inmediaciones de los establecimientos nocturnos, con fiscalización de conductores y personas que abandonan estos recintos, además de reforzar la vigilancia frente al consumo de alcohol y drogas. El dirigente también manifestó preocupación por el estado de cámaras de seguridad que, según indicó, permanecen fuera de funcionamiento, reduciendo las herramientas disponibles para prevenir e investigar este tipo de hechos.

Desde la organización vecinal sostienen que el problema ya supera las denominadas incivilidades y requiere una respuesta coordinada de las autoridades, debido a sus consecuencias para la seguridad de residentes, comerciantes y transeúntes. Muñoz cuestionó además la falta de respuesta a solicitudes de reunión realizadas ante autoridades regionales de seguridad y advirtió que la reiteración de estos episodios podría afectar directamente la actividad comercial del centro de Punta Arenas, donde algunos locatarios han optado por cerrar anticipadamente sus establecimientos ante el temor de nuevos incidentes.


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