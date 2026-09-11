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11 de septiembre de 2026

“TOMÉ BUENAS DECISIONES”: MTT LANZA CAMPAÑA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE SINIESTROS EN FIESTAS PATRIAS CON SIMULADOR DE SENDA

A pocos días de que comiencen las celebraciones de Fiestas Patrias, la secretaría regional de Transportes y Telecomunicaciones realizó el lanzamiento oficial de la campaña 2026 de prevención de siniestros viales, en un stand informativo con difusión directa a la comunidad desde la seremi de Seguridad Pública, de Educación, Sernac y Senda, quienes llevaron el simulador de conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas.

STAND PREVENTIVO SINIESTROS VIALES 18 SEPT 3

​“Acá no estamos hablando sólo de vehículos, estamos hablando de movilidad, por lo que consideramos también la seguridad de ciclistas y peatones. Por ello tenemos que ser prudentes en el marco de las celebraciones y responsables con nosotros mismos y con todos los ocupantes de las vías”, señaló el seremiTT Allan Stowhas en la actividad realizada en la Zona Austral de Punta Arenas.

A lo anterior, el seremi de Gobierno Ángel Roa, añadió “todos los siniestros se producen por situaciones que se pueden evitar, que de acuerdo a nuestras decisiones podrían no producirse. Evitarlos, va de la mano con que empecemos a poner el bienestar de las demás personas en primer lugar para que no sucedan”. Para ello, hizo el llamado

“El llamado es manejar de manera responsable, a respetar las normas del tránsito y a no conducir si se ingiere alcohol ni menos otro tipo de drogas”, estableció el director regional del Servicio Médico Legal, quien comentó que el objetivo de la instalación era llegar con este mensaje a las personas con actividades lúdicas y de información.

Simulador
La novedad que llevó la jornada fue el simulador de conducción bajo los efectos del alcohol. “Hacemos el llamado a celebrar en familia, pero siempre desde el cuidado y el autocuidado. El consumo de alcohol y otras drogas es incompatible con la conducción, por eso el llamado es a prevenirlo para no tener que sufrir situaciones lamentables después”, indicó Lorna Retamal, directora (s) de Senda.

Durante la jornada, Senda ofreció al público de Zona Austral hacer un recorrido por una “ruta” con unos lentes que simulan el estado de ebriedad. Sorprendidas reacciones alertaron a las personas de los efectos en la visión y por lo tanto en el desempeño motor provocado por las sustancias que alteran nuestro sistema nervioso central.

Spot 

“Tomé Buenas Decisiones” es el concepto que desarrolla la campaña de Conaset de este año, que presenta distintas situaciones cotidianas donde se promueven las conductas que todos debieran tomar: usar el casco para andar en bicicleta, cruzar la calle en los cruces peatonales señalizados, no conducir a exceso de velocidad, no usar el celular en la conducción y no manejar bajo los efectos del alcohol.

El spot fue grabado íntegramente en esta comuna de la región del Biobío y contó con la participación de la comunidad, quien se mostró profundamente comprometida con el mensaje que se quiere instalar para Fiestas Patrias en todo nuestro el país.

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