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10 de septiembre de 2026

NUEVA RUTA P. ARENAS-PUERTO STANLEY: EL HOMBRE CLAVE DE LAS MALVINAS PARA POTENCIAR NEGOCIOS CON CHILE

El ejecutivo que lidera la agencia de desarrollo económico de las Islas Malvinas llegará a Punta Arenas a fines de septiembre para concretar la nueva ruta marítima con Chile. Zachary Franklin vendrá con una delegación de empresarios ligados al comercio, productos agrícolas, turismo e inmobiliarias para reunirse con sus pares chilenos.

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Quién es y su rol clave. La delegación empresarial de las Islas Malvinas que llegará a Punta Arenas a fines de septiembre estará encabezada por Zachary Franklin, quien desde 2022 es el director general de la Falkland Islands Development Corporation (FIDC).

  • Desde la agencia de desarrollo económico del archipiélago también llegará Louise Ellis, subdirectora general, y Sam Cowell, gerente de Proyectos Estratégicos.
  • Hace unos días, el ejecutivo oficializó el encuentro en su cuenta de LinkedIn, donde dijo: “Nos vemos en Punta Arenas”.
  • Franklin estudió periodismo en la Universidad de Southern California. Además tiene un magíster de Economía en la Universidad de Fudan, en China.
  • Según su ficha institucional, llegó a liderar la FIDC tras cerca de 12 años viviendo y trabajando en la región Asia-Pacífico, con experiencia en desarrollo económico e inversión extranjera directa, facilitación de negocios transfronterizos y estrategias de entrada a mercados.
  • Durante su estadía en China fue Gerente de Estrategia de Mercado y Análisis Competitivo durante tres años para la compañía estadounidense You On Demand. Su trabajo consistía en mantener las relaciones con los principales estudios de Hollywood, entre ellos Disney, Paramount y Warner Bros.
  • Entre 2018 y 2022, el ejecutivo también fue director de la empresa de servicios financieros llamada LehmanBush. En la empresa, con sede en Shanghái, representó oportunidades de inversión extranjera ligado a productos de gestión patrimonial dirigidos a personas de alto patrimonio y family offices en China.

Viaje a Punta Arenas. La delegación empresarial llegará a Punta Arenas a fines de septiembre para avanzar con el proyecto de la ruta marítima comercial entre Chile y las Islas Malvinas.


  • La visita tendrá su instancia central durante la Expo Comercial de Punta Arenas el 28 y 29 de septiembre, donde empresarios isleños y británicos mantendrán reuniones con compañías de la región de Magallanes para definir proveedores y las condiciones de una conexión que busca unir en forma regular esa ciudad con Stanley, el principal puerto del archipiélago.
  • En la zona van a aterrizar diversos gerentes de empresas ligadas a los sectores de comercio, productos agrícolas, turismo e inmobiliarias que hacen las viviendas en las Islas Malvinas.
  • Se proyecta que el primer barco que saldrá desde Punta Arenas hasta el puerto Stanley será en noviembre de 2026. El servicio a la zona se enfocará solo en abastecer a la comunidad.

Rol en ruta a Malvinas. El ejecutivo se ha convertido hoy en la principal voz técnica del lado isleño en la operación para abrir la nueva ruta marítima comercial.

  • En la página web de la FIDC describen que Franklin “aporta a las Islas Malvinas experiencia en desarrollo económico e inversión extranjera directa, incluyendo la facilitación de actividades comerciales transfronterizas, el desarrollo de negocios internacionales y las estrategias de entrada al mercado”.
  • En julio, Franklin se reunió con los gerentes detrás de la naviera chilena Easter Island, que gestionará la conexión entre las Malvinas y Chile.
  • Hace unas semanas, fue el encargado de firmar el contrato con la compañía nacional para oficializar el acuerdo de la nueva ruta comercial.
  • No es un acuerdo entre Estados. Es un contrato entre una empresa chilena y la agencia de desarrollo del gobierno isleño, con el municipio como promotor.
  • El objetivo de abrir esta nueva ruta apunta a diversificar las vías de acceso a Las Malvinas dado que actualmente solo se opera desde Montevideo. La distancia entre la capital de Uruguay y la isla es de a casi 2.000 kilómetros, mientras que desde Punta Arenas se reduce a la mitad.
  • El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich (RN), sostuvo a El Mercurio que Magallanes perdió US$ 300 millones desde que en 2011 una declaración del Mercosur, respaldada por Chile, prohibió recalar a barcos con bandera isleña, y que las islas tienen un poder de compra de US$20 millones anuales.

Fuente: ex-ante.cl


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