NUEVA RUTA P. ARENAS-PUERTO STANLEY: EL HOMBRE CLAVE DE LAS MALVINAS PARA POTENCIAR NEGOCIOS CON CHILE

Quién es y su rol clave. La delegación empresarial de las Islas Malvinas que llegará a Punta Arenas a fines de septiembre estará encabezada por Zachary Franklin, quien desde 2022 es el director general de la Falkland Islands Development Corporation (FIDC).

Desde la agencia de desarrollo económico del archipiélago también llegará Louise Ellis, subdirectora general, y Sam Cowell, gerente de Proyectos Estratégicos.

Hace unos días, el ejecutivo oficializó el encuentro en su cuenta de LinkedIn, donde dijo: “Nos vemos en Punta Arenas”.

Franklin estudió periodismo en la Universidad de Southern California. Además tiene un magíster de Economía en la Universidad de Fudan, en China.

Según su ficha institucional, llegó a liderar la FIDC tras cerca de 12 años viviendo y trabajando en la región Asia-Pacífico, con experiencia en desarrollo económico e inversión extranjera directa, facilitación de negocios transfronterizos y estrategias de entrada a mercados.

Durante su estadía en China fue Gerente de Estrategia de Mercado y Análisis Competitivo durante tres años para la compañía estadounidense You On Demand. Su trabajo consistía en mantener las relaciones con los principales estudios de Hollywood, entre ellos Disney, Paramount y Warner Bros.

Entre 2018 y 2022, el ejecutivo también fue director de la empresa de servicios financieros llamada LehmanBush. En la empresa, con sede en Shanghái, representó oportunidades de inversión extranjera ligado a productos de gestión patrimonial dirigidos a personas de alto patrimonio y family offices en China.

Viaje a Punta Arenas. La delegación empresarial llegará a Punta Arenas a fines de septiembre para avanzar con el proyecto de la ruta marítima comercial entre Chile y las Islas Malvinas.





La visita tendrá su instancia central durante la Expo Comercial de Punta Arenas el 28 y 29 de septiembre, donde empresarios isleños y británicos mantendrán reuniones con compañías de la región de Magallanes para definir proveedores y las condiciones de una conexión que busca unir en forma regular esa ciudad con Stanley, el principal puerto del archipiélago.

En la zona van a aterrizar diversos gerentes de empresas ligadas a los sectores de comercio, productos agrícolas, turismo e inmobiliarias que hacen las viviendas en las Islas Malvinas.

Se proyecta que el primer barco que saldrá desde Punta Arenas hasta el puerto Stanley será en noviembre de 2026. El servicio a la zona se enfocará solo en abastecer a la comunidad.

Rol en ruta a Malvinas. El ejecutivo se ha convertido hoy en la principal voz técnica del lado isleño en la operación para abrir la nueva ruta marítima comercial.

En la página web de la FIDC describen que Franklin “aporta a las Islas Malvinas experiencia en desarrollo económico e inversión extranjera directa, incluyendo la facilitación de actividades comerciales transfronterizas, el desarrollo de negocios internacionales y las estrategias de entrada al mercado”.

En julio, Franklin se reunió con los gerentes detrás de la naviera chilena Easter Island, que gestionará la conexión entre las Malvinas y Chile.

Hace unas semanas, fue el encargado de firmar el contrato con la compañía nacional para oficializar el acuerdo de la nueva ruta comercial.

No es un acuerdo entre Estados. Es un contrato entre una empresa chilena y la agencia de desarrollo del gobierno isleño, con el municipio como promotor.

El objetivo de abrir esta nueva ruta apunta a diversificar las vías de acceso a Las Malvinas dado que actualmente solo se opera desde Montevideo. La distancia entre la capital de Uruguay y la isla es de a casi 2.000 kilómetros, mientras que desde Punta Arenas se reduce a la mitad.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich (RN), sostuvo a El Mercurio que Magallanes perdió US$ 300 millones desde que en 2011 una declaración del Mercosur, respaldada por Chile, prohibió recalar a barcos con bandera isleña, y que las islas tienen un poder de compra de US$20 millones anuales.

Fuente: ex-ante.cl

​

