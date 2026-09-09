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9 de septiembre de 2026

INVESTIGADORES ANTÁRTICOS CHILENOS LLEVARON SU TRABAJO A LA POST CONFERENCIA DE SCAR 2026

En una transmisión online dirigida por el Instituto Polar Noruego, la periodista científica María Pastora Sandoval y el historiador Francisco Sánchez presentaron, en formato de póster digital, parte de sus investigaciones sobre el continente blanco ante especialistas de distintos rincones del planeta.

Periodista Cientifica María Pastora Sandoval y el Historiador Francisco Sánchez en el marco del OSC SCAR 2026

La conversación sobre la Antártica no se detiene cuando cae el telón de sus grandes encuentros científicos. Buena prueba de ello fue la post conferencia de SCAR 2026, instancia desarrollada en formato de póster digital y transmitida vía online bajo la dirección del Instituto Polar Noruego, en la que investigadores antárticos chilenos compartieron sus trabajos con una audiencia internacional. El espacio prolongó y amplificó el diálogo abierto por el Comité Científico de Investigación Antártica, reuniendo miradas diversas en torno al sexto continente.

Entre quienes expusieron estuvo la periodista científica María Pastora Sandoval, fundadora del portal de noticias www.miradorantartico.com. Sandoval presentó su trabajo "Análisis de la dinámica de las búsquedas en internet para la palabra Antártica en las ciudades puerta de entrada: similitudes y diferencias de los cinco puntos geográficos", una investigación que rastrea cómo se manifiesta el interés por lo antártico en el mundo digital y que ha recorrido ya distintas instancias, entre ellas la Open Science Conference (OSC) de SCAR 2026 y el X Foro de Educación Antártica. Su enfoque, situado en el cruce entre la comunicación y el análisis de datos, ofrece una lectura poco habitual del vínculo entre las sociedades y el territorio austral: el que se revela en las consultas cotidianas que las personas hacen en la red.

Desde la disciplina histórica participó Francisco Sánchez, investigador asociado de CEDESTRA, Fundación Valle Hermoso y Centro de Estudios Hemisféricos y Polares, además de jefe del programa Embajadores Antárticos de la Fundación Huella Magallánica. Sánchez expuso una serie de trabajos que abarcan distintas dimensiones de la relación de Chile con la Antártica: "80 años de la primera expedición antártica chilena", una mirada conmemorativa a un hito fundacional de la presencia nacional en el continente; "Ayudas a la navegación en el Territorio Chileno Antártico", centrada en la infraestructura que ha hecho posible la operación en esas latitudes; y "Imaginarios y percepciones de niños en torno al continente blanco: los casos de Argentina, México y Chile", un estudio que indaga en cómo las nuevas generaciones de tres países conciben ese espacio remoto.

El carácter internacional de la instancia quedó reflejado en su nómina de participantes. Junto a los expositores chilenos, tomaron parte especialistas de Colombia, Estados Unidos, Australia, Argentina, Uruguay, entre otros países, en una muestra de la amplitud geográfica del interés científico y humano por la Antártica. La post conferencia se consolidó así como un valioso escenario para conocer trabajos, perspectivas e investigaciones que, desde distintas latitudes y disciplinas, convergen en el estudio del continente blanco.

Más allá de los pósteres y las pantallas, el encuentro reafirmó una idea que atraviesa el quehacer antártico contemporáneo: que la comprensión del sexto continente se construye de manera colaborativa, sumando la historia, la ciencia, la educación y la comunicación. En ese esfuerzo colectivo, la presencia chilena volvió a hacerse notar en el concierto internacional.

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