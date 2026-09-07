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7 de septiembre de 2026

ENCUESTA CRITERIA: APROBACIÓN DE KAST CAE AL 30% Y DESAPROBACIÓN SUBE AL 58%

Según la última medición, la aprobación del mandatario cayó al 30%, 3 puntos menos que en la medición anterior. Por su parte, la desaprobación escaló al 58%.

Kast

Una nueva versión de la Encuesta Criteria fue entregada la mañana de este domingo, la que nuevamente trae malas noticias para la figura del presidente José Antonio Kast.

Según la última medición, la aprobación del mandatario cayó al 30%, 3 puntos menos que en la medición anterior. Por su parte, la desaprobación escaló al 58%.

A la vez, un 51% califica la situación económica actual del país como “mala” y solo 3% como buena.

Un 52% cree que el país está retrocediendo. Un 36% considera que se mantiene igual y un 12% que va avanzando con la actual administración.

A la vez, un 38% le atribuye al actual gobierno los problemas en seguridad, economía y empleo, a diferencia del 32% que considera que son heredados por la administración Boric. Un 26% en cambio, considera que ambos son los responsables.

Fuente: biobiochile.cl

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