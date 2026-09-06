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6 de septiembre de 2026

SLEP MAGALLANES HOMENAJEA A 28 FUNCIONARIOS QUE SE JUBILAN TRAS DÉCADAS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

​La ceremonia reunió a 16 docentes y 12 asistentes de la educación que finalizaron su trayectoria laboral tras acogerse al beneficio del Bono Incentivo al Retiro.

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Un total de 28 funcionarios de la educación pública fueron homenajeados por el SLEP Magallanes tras acogerse a jubilación, luego de décadas de servicio a estudiantes y comunidades educativas de la región. La ceremonia reunió a docentes, asistentes de la educación, directivos, estudiantes, familiares y compañeros de trabajo.

Se trata de 16 docentes y 12 asistentes de la educación que, tras completar la tramitación correspondiente, se retiraron del sistema escolar con el beneficio del Bono Incentivo al Retiro, que contempla un pago compensatorio al momento de finalizar la relación laboral. El acto se realizó en el auditorio del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán y fue organizado por la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas del Servicio Local de Educación Pública.

El director ejecutivo (s) del SLEP Magallanes, Jorge Valdés, destacó la emotividad de la ceremonia y el aporte realizado durante años por quienes dejan el sistema. Además, señaló que varios de los funcionarios también recibieron despedidas y homenajes en sus respectivas comunidades educativas.

Entre los homenajeados estuvo la profesora Berta Bobadilla Ponce, quien se retiró tras 44 años de ejercicio profesional como orientadora del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez. También finalizaron sus labores la docente Silvana Uribe Vázquez, de la Escuela Punta Delgada de San Gregorio, tras 41 años de servicio; la asistente de la educación Jeanny Obando, con 44 años de trayectoria; y Maximiliano Ojeda, asistente de la educación de la Escuela Rotario Paul Harris, quien completó 48 años de servicio en distintos establecimientos.


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