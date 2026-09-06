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6 de septiembre de 2026

ESTUDIO UC ANALIZA LOS CAMBIOS EN LA RELIGIOSIDAD DE LOS CHILENOS: 42% DE LOS CATÓLICOS REZA A DIARIO

​La investigación de Eduardo Valenzuela, académico del Instituto de Sociología UC, analizó dos décadas de datos de la Encuesta Bicentenario y constató una disminución de la identificación católica, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

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Un estudio del académico Eduardo Valenzuela, del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, analizó los cambios en la religiosidad de los chilenos a partir de los resultados acumulados de la Encuesta Bicentenario entre 2006 y 2025. La investigación aborda las transformaciones en las creencias, prácticas y formas de pertenencia religiosa durante las últimas dos décadas.

Uno de los principales resultados muestra una disminución de la identificación con el catolicismo, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Entre las personas de 18 a 34 años, un 51% declara no identificarse con ninguna religión. Según Valenzuela, este fenómeno se relaciona principalmente con procesos de secularización y recambio generacional, además de dificultades crecientes en la transmisión de la fe al interior de las familias.

El estudio también identifica una diferencia entre la pertenencia institucional y las prácticas religiosas personales. Según los datos analizados, un 14% de los católicos asiste semanalmente a misa, mientras que un 42% señala rezar al menos una vez al día. Para el académico, esta combinación refleja una forma de religiosidad con menor participación en los templos, pero con permanencia de prácticas espirituales personales.

Valenzuela plantea que esta característica puede entenderse a partir de la historia religiosa del país, marcada también por expresiones de devoción popular, peregrinaciones, santuarios y prácticas individuales de oración. En ese contexto, utiliza la expresión “templos vacíos, santuarios llenos” para describir la distancia entre la participación regular en las iglesias y otras formas de expresión religiosa.

La investigación aborda además el fenómeno denominado “believing without belonging”, referido a personas que mantienen creencias religiosas pese a no identificarse formalmente con una religión. De acuerdo con el académico, parte de esta situación puede explicarse porque las nuevas generaciones continúan vinculadas a entornos familiares donde existe una tradición religiosa, aun cuando su propia identificación institucional sea menor.

El análisis de los resultados de la Encuesta Bicentenario busca entregar una perspectiva sobre la evolución de la religión en Chile, mostrando una disminución de la pertenencia institucional junto con la permanencia de distintas formas de creencia y práctica espiritual.

Fuente: Visión Universitaria


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CHILENOS SON INVITADOS A SER ANFITRIONES Y EMBAJADORES DEL TURISMO CON LA CAMPAÑA ‘CHILENOS ENCANTA’

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