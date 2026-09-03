PROYECTO AGUA MAGALLANES: MUNICIPIO DE PORVENIR ACLARA SITUACIÓN DE LAS OBRAS Y DESTACA SU IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD

Ante las inquietudes surgidas en la comunidad respecto del desarrollo del Proyecto Agua Magallanes, desde el municipio se entregaron aclaraciones sobre la situación actual de la iniciativa, los procedimientos administrativos asociados y la importancia de continuar impulsando obras que contribuyan al desarrollo y bienestar de los vecinos y vecinas.



La obra no está paralizada ni suspendida



Uno de los principales puntos aclarados es que el Proyecto Agua Magallanes no se encuentra paralizado ni suspendido.



De acuerdo con lo informado, la obra fue notificada por los inspectores municipales debido a una infraestructura anexa al proyecto. En este contexto, corresponde que se entregue la información requerida a la municipalidad para dar cumplimiento a los procedimientos administrativos establecidos.



La notificación, por tanto, se relaciona con la necesidad de proporcionar antecedentes respecto de dicha infraestructura y no significa que el proyecto en su conjunto se encuentre detenido o suspendido.



Exención de pagos por bienes de uso público



Otro de los aspectos abordados corresponde al régimen de pagos asociados al uso de bienes de uso público.



Según se explicó, cuando una obra reúne determinadas características y es considerada importante para el desarrollo de la comunidad, puede quedar exenta de este tipo de pagos. Esta posibilidad se encuentra contemplada y respaldada por la ordenanza municipal vigente.



Asimismo, se enfatizó que este beneficio no es exclusivo de una empresa determinada. La posibilidad de acceder a esta exención se encuentra disponible para todas aquellas empresas y contratistas que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa municipal correspondiente.



De esta manera, la aplicación de este beneficio responde a un marco general y no a una medida creada específicamente para el Proyecto Agua Magallanes.



La importancia de entregar información veraz y oportuna



Junto con aclarar la situación administrativa del proyecto, se hizo un llamado a que la información relacionada con este tipo de iniciativas sea comunicada de manera responsable.



En particular, se solicitó que los antecedentes que se entreguen a la comunidad sean veraces, oportunos y pertinentes, considerando que los vecinos y vecinas tienen derecho a contar con información clara respecto de las obras que se desarrollan en su entorno.



El acceso a información precisa resulta especialmente relevante cuando se trata de proyectos que pueden tener incidencia en el desarrollo de la comunidad. Por ello, se planteó la necesidad de evitar interpretaciones o comunicaciones que puedan generar confusión respecto del estado real de las obras.



Compromiso con el desarrollo de obras para la comunidad



Finalmente, se reafirmó el compromiso de continuar desarrollando e impulsando este tipo de obras, destacando su importancia para la comunidad y para la ejecución de otros proyectos que resultan necesarios para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Porvenir.



Desde la perspectiva municipal, estas iniciativas forman parte de un esfuerzo más amplio orientado a generar infraestructura y condiciones que permitan avanzar en proyectos necesarios para el bienestar de todos los vecinos y vecinas.



En este sentido, el llamado es a mantener el compromiso con el desarrollo de obras relevantes para la comunidad, junto con garantizar que la ciudadanía reciba información adecuada, clara y ajustada a los antecedentes disponibles.

Una aclaración centrada en la continuidad del proyecto



Las declaraciones buscan, en definitiva, despejar las inquietudes surgidas en torno al Proyecto Agua Magallanes: la obra no está paralizada ni suspendida, existe un requerimiento de información relacionado con una infraestructura anexa y los beneficios contemplados en la ordenanza municipal se aplican de manera general a quienes cumplen con las condiciones establecidas.



Al mismo tiempo, se reafirma la importancia de mantener informada a la comunidad y de continuar trabajando en iniciativas que permitan avanzar en proyectos destinados a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de Porvenir.

