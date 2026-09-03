PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, JOSÉ ANTONIO KAST, PARTICIPÓ DEL NAVY DAY ORGANIZADO POR LA ARMADA EN MAGALLANES

El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó este miércoles a bordo de la Fragata FFG “Prat”, en el Estrecho de Magallanes, una demostración de capacidades operativas y de combate de la Armada de Chile, en el marco del denominado Navy Day, desarrollado en el Teatro de Operaciones Austral.

El ejercicio permitió observar en un escenario marítimo real la capacidad institucional de la Armada para operar de manera integrada con medios de superficie, submarinos, aviación naval e Infantería de Marina. La actividad tiene especial relevancia por desarrollarse en el Estrecho de Magallanes, espacio estratégico que conecta los océanos Pacífico y Atlántico y que forma parte de la proyección de Chile hacia el Paso Drake y la Antártica.

Entre las maniobras desarrolladas se realizó un ejercicio de ataque de submarino convencional, que buscó reflejar la capacidad de estas unidades para operar de manera discreta y generar un efecto estratégico de disuasión, y una Operación de Interdicción Marítima (MIO) sobre el remolcador “Lientur”, mediante la inserción de efectivos con técnica Fast Rope desde una aeronave, maniobra que evidenció la capacidad de abordar e intervenir una embarcación desde el aire con despliegue rápido de personal especializado.

Asimismo, se ejecutó una maniobra de reaprovisionamiento en la mar (RAS) con el petrolero “Araucano”, procedimiento que permite transferir combustible y suministros mientras las unidades permanecen navegando, además de un recorrido por la Fragata “Prat”. El Mandatario fue trasladado en helicóptero Super Puma entre Punta Arenas y la nave, en una demostración de la integración entre aeronaves y unidades de superficie que realiza la Aviación Naval, la cual cumple además tareas de vigilancia marítima, búsqueda y rescate, transporte táctico y evacuación aeromédica.

A la actividad asistieron el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; el ministro de Defensa, Fernando Barros; el subsecretario de Defensa, Rodrigo Álvarez; el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Christian Bolívar; el comandante en jefe de la Armada de Chile, almirante Fernando Cabrera, y el comandante en jefe de la Escuadra Nacional, contralmirante Jorge Castillo, además de otras autoridades navales y de la Defensa Nacional.



