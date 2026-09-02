CORE MAX SALAS CUESTIONA FALTA DE CONDUCCIÓN POLÍTICA EN MAGALLANES Y ACUSA EXCLUSIÓN DE CONSEJEROS DE LAS AGENDAS NACIONALES

El consejero regional por la provincia de Última Esperanza, Max Salas Illanes, cuestionó la actual conducción política de Magallanes y acusó que los consejeros regionales, particularmente aquellos que mantienen una posición crítica, estarían siendo marginados de los encuentros con autoridades nacionales que visitan la región.

Las declaraciones fueron realizadas esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, instancia en la que el consejero abordó diversos asuntos vinculados al desarrollo regional, la agenda presidencial de Magallanes, la inversión, la denominada permisología, la situación de Puerto Edén, la relación con Argentina y la gestión del Gobierno Regional.

En primer término, Salas se refirió a la presencia de ministros y otras autoridades nacionales en la región y cuestionó que estos encuentros no incorporen a representantes del Consejo Regional.

A juicio del consejero, esta situación respondería a una decisión deliberada para evitar que las autoridades nacionales conozcan directamente cuestionamientos y antecedentes provenientes de representantes regionales críticos.







“Yo creo que muchas de las autoridades regionales lo están pasando estupendo, están ganando muy buen sueldo y quieren que preservar sus privilegios a toda costa. Entonces una es la manera errada que ellos creen que pueden asegurarse de eso es aislando a las autoridades nacionales de aquellas personas que tenemos información que probablemente les destruye un poco el relato de conformidad y de tranquilidad en la que ellos se mueven entonces a nosotros, los consejeros regionales, particularmente aquellos que tenemos una voz muchas veces más crítica, se nos aísla”, sostuvo.



En esa línea, agregó que los consejeros no estarían participando de encuentros con las autoridades nacionales durante sus visitas a Magallanes.

“Va a pasar sus 4 años en esta región y no va a ocurrir nada”



Consultado por la evaluación que realiza de la gobernabilidad regional y si observa situaciones que pudieran requerir cambios en la administración, Salas descartó calificar el escenario como una “bomba de tiempo”, pero sí manifestó una dura crítica respecto del ritmo de gestión.







“Yo no sé si una bomba de tiempo. No yo no lo pondría en términos tan dramáticos, pero claramente este gobierno si sigue en este camino, va a pasar sus 4 años en esta región y no va a ocurrir nada porque básicamente están administrando y marcando el paso”, señaló.



El consejero atribuyó esta situación, según su percepción, a una falta de compromiso y de dirección política.







“La única razón que a mí se me ocurre de esta esa pasividad y esa falta de compromiso es la comodidad en la que están no más las personas. Me refiero designadas en estos cargos. Muy poco comprometidas con la región, con El País y también con la misión política que el país y la nación le encomendó a un cambio de gobierno”, indicó.





Puerto Edén como ejemplo del potencial austral



Uno de los principales puntos abordados durante la entrevista fue el desarrollo económico de los territorios australes. En este contexto, Salas relató una reciente visita a Puerto Edén, experiencia que, según explicó, le permitió establecer un paralelo entre las dificultades actuales de esa localidad y los primeros años de desarrollo de Punta Arenas.

El consejero recordó que Punta Arenas también enfrentó durante su etapa inicial problemas de infraestructura, convivencia y oportunidades económicas, pero que posteriormente experimentó un importante proceso de crecimiento.

A partir de esa comparación, planteó que Puerto Edén podría tener un desarrollo similar si se generaran condiciones para la actividad económica.







“Puerto Edén podría ser exactamente lo mismo si es que se le diera el espacio de libertad”, sostuvo.



Salas cuestionó particularmente la reducción de espacios destinados al desarrollo económico en torno a esa localidad, atribuyéndola a decisiones burocráticas y criterios interpretativos de distintos organismos.







“Después la burocracia chilena, no decisiones políticas, la burocracia chilena, criterio interpretativos de bienes nacionales y de otro ente eliminaron esa franja económica y hoy día no se puede desarrollar en toda la región”, afirmó.



A partir de ese caso, extendió su crítica al escenario regional y sostuvo que Magallanes posee un potencial que, en su opinión, no estaría siendo aprovechado.







“Tenemos un potencial enorme. En muchos ámbitos. Y no los podemos desarrollar más que por permisología, por descriterio de las autoridades y de los funcionarios muchas veces”, manifestó.





Críticas a la falta de dirección política y la permisología



El consejero también se refirió a los anuncios nacionales destinados a destrabar proyectos de inversión y reducir las trabas burocráticas, especialmente en sectores como turismo, energía, industria marítima e hidrógeno verde.

En ese contexto, planteó que el problema no se limita únicamente a la existencia de permisos, sino también a la ausencia de una conducción política que permita orientar el desarrollo regional.







“Entonces, cuando tú tienes una administración nueva que entra y no viene con pachorra, no viene con personalidad, no viene con visión. Tú te das cuenta que seguimos en el estancamiento porque nadie dirige nada, se produce un vacío”, afirmó.



Según Salas, ese vacío termina siendo ocupado por la propia estructura administrativa.







“Los funcionarios públicos yo no creo que con mala intención, pero muchas veces resguardando el status quo mantienen esta situación y no se atreven a redireccionar y por lo tanto, cuando no hay dirección política se produce este vacío y esta estancamiento en el que estamos viviendo hoy día”, señaló.





“Magallanes y Aysén somos la riqueza de Chile”



Otro de los ejes de la conversación fue la relación entre el Estado y los territorios australes. Salas sostuvo que históricamente Chile ha considerado a la zona austral como un costo más que como una oportunidad de desarrollo.







“Respecto del relacionamiento del Estado de Chile con la gran riqueza austral, efectivamente ahí hay una estupidez nacional chilena que viene desde prácticamente el siglo 19 de creer que nosotros el territorio austral es un costo, es un pasivo, es un esfuerzo que tiene que hacer Chile para mantener su proyección soberana en el territorio que. Que nos corresponde por definición nacional, lo ven como una carga”, sostuvo.



Frente a ello, reivindicó el potencial de la Patagonia.







“Siento que nosotros somos por lejos. El territorio con más potencial de Chile en todo sentido, la palabra cultural, económico, ancestral. O sea Magallanes y Aysén somos la riqueza de Chile y a nosotros nos ven como si fuéramos un problema, un costo”, expresó.



En cuanto a la necesidad de establecer una política de Estado para las zonas extremas, Salas valoró el sentido de pertenencia de quienes permanecen en la región, aunque manifestó una preferencia por un modelo basado en la generación de actividad económica por sobre la dependencia de subsidios permanentes.







“A mí me gusta más el modelo de la libertad. El modelo de apostar por la inventiva y la capacidad creadora que tenemos los seres humanos”, afirmó.





Medio ambiente y desarrollo económico



Salas también planteó una crítica a lo que calificó como una visión de “ultra ambientalismo”, argumentando que la protección del medio ambiente debe considerar las condiciones económicas y sociales de las comunidades.

En su opinión, el desarrollo económico y la generación de recursos son condiciones necesarias para que una sociedad pueda avanzar en políticas de protección ambiental.







“Yo les decía, pero que yo también he viajado por El Mundo y yo les puedo decir en mi propia experiencia, en los países donde no se respeta, no se cuida donde la el tema del medio ambiente no es prioritario, son los países pobres. O sea, como que el desarrollo y la riqueza material es una condición necesaria para la protección del medio ambiente”, señaló.



En el caso de localidades aisladas como Puerto Edén, sostuvo que las prioridades sociales dificultan que la protección ambiental pueda situarse por sobre necesidades básicas.







“Cómo creen ustedes que en estos territorios como puerto Edén, donde estábamos y otro va a haber verdadera conciencia social de respecto de El medio ambiente, si la primera lucha es por sobrevivir”, manifestó.





Cuestionamientos a la ejecución de recursos del Gobierno Regional



Durante la conversación, Salas también fue consultado por la menor dinámica del Consejo Regional y por la reducción en la cantidad de sesiones y proyectos que actualmente se están abordando.

El consejero sostuvo que, pese a que podría resultar negativo que existan menos proyectos, considera necesario revisar la forma en que se están diseñando y ejecutando las iniciativas financiadas con recursos públicos.







“Enhorabuena, no tenemos más proyectos porque así como estaban haciendo los proyectos. Con la cantidad de irregularidades sobre costo y situaciones impresentables. Que tenía el Gobierno regional como ente ejecutor de proyectos, principalmente”, afirmó.



En esa línea, sostuvo que detener temporalmente determinadas iniciativas puede permitir revisar procedimientos y evitar un uso inadecuado de fondos públicos.







“Obviamente que es un desastre no tener proyecto en el fondo, pero en lo directo por lo menos estamos evitando que se malversen, se pierdan, se mal, utilicen recursos públicos, que es lo que venía pasando en el Gobierno regional hasta hace muy poco, así que no todo es malo, es bueno de repente parar la pelota, poner la pelota al piso y obligar a que las autoridades y los funcionarios que disponen así tan ligeramente de los recursos de todos los chilenos, tengan que pensar cómo hacerlo mejor”, indicó.



Salas insistió en que, desde su perspectiva, el problema no radicaría necesariamente en la falta de recursos, sino en la manera en que estos son utilizados.







“La plata está, pero la plata hay que gastarla de buena manera. No pueden hacer chanchullos, no pueden seguir con estas cuestiones tan extrañas licitaciones”, sostuvo.



Como ejemplo, cuestionó las diferencias entre estimaciones de costos de infraestructura pública y otros proyectos de características y dimensiones comparables.



Críticas a CORMAG



Otro de los temas abordados fue la situación de CORMAG, particularmente el retraso en la renovación de su directorio.

En este punto, Salas formuló una dura crítica a la corporación y cuestionó tanto su funcionamiento como los recursos destinados a remuneraciones.







“Tenemos un gobernador, un señor Jorge Flies que vive en Narnia y que mantiene todo este aparataje de inutilidad y de gasto público, o sea, la Cormag, más allá de que no sirve para nada, cuesta más de 300.000.000 de pesos al año en puro sueldo de la gente que está ahí pululando que nadie sabe mucho qué es lo que hace, es una desgracia la Cormag para nuestra región”, afirmó.



Asimismo, sostuvo que el hecho de que el directorio haya permanecido vencido durante un período prolongado constituye, a su juicio, una situación vergonzosa.



Defensa de Fernando Paredes y cuestionamientos al fallo



Finalmente, el consejero regional fue consultado por la condena del exalcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, por el delito de cohecho y su absolución respecto del delito de violación de secreto.

Salas manifestó públicamente su cercanía con el exjefe comunal y cuestionó los antecedentes considerados para establecer su responsabilidad penal.







“Yo considero a Fernando Paredes un amigo. Porque lo conozco a él y a su familia hace muchos años y a un amigo yo los apoyo siempre. No tiene nada que ver con la política, así que lo apoyo y lo quiero mucho y le mando un gran abrazo”, expresó.



Posteriormente, manifestó sus reparos respecto de la condena, señalando que, a su juicio, los elementos considerados correspondían a conversaciones de terceras personas.







“Me llama mucho la atención cómo estos jueces los decidieron declararlo culpable, sólo escuchando audios de terceras personas, ninguno de Fernando reconociendo ningún hecho de terceras personas que cobraban por coimlear”, sostuvo.

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