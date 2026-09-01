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1 de septiembre de 2026

RECAMBIO LUMINARIAS: TOP DE PUNTA ARENAS DICTA VEREDICTO CONDENATORIO CONTRA EXALCALDE DE PUERTO NATALES

​El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó hoy –martes 1 de septiembre– veredicto condenatorio en contra de José Fernando Paredes Mansilla, imputado por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado como autor del delito consumado de cohecho cometido por empleado público. Ilícito perpetrado entre mayo de 2019 y marzo de 2020.

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En resolución unánime (causa rol 60-2026), el tribunal –integrado por los jueces Julio Álvarez Toro (presidente), Rosa Cáceres Julio (redactora) y Guillermo Cádiz Vatcky– tras la deliberación de rigor dio por acreditado tanto la ocurrencia del delito como la participación culpable del exedil en los hechos; y lo absolvió de los cargos que le formuló el Ministerio Público como autor de violación de secreto.

 “Para la decisión condenatoria, el Tribunal ha tomado en consideración la prueba rendida la que, apreciada libremente, se estimó de la entidad suficiente para derribar la presunción de inocencia del acusado, permitiendo establecer, más allá de toda duda razonable, con el estricto estándar probatorio consagrado por el artículo 297 del Código Procesal Penal, en primer lugar, la existencia y ocurrencia del referido ilícito”, consigna el acta de deliberación.

 El dictamen agrega que: “Así, se contó con elementos probatorios que corroboran, en lo medular, la descripción de los hechos contenidos en la acusación fiscal, en especial, otros medios de prueba consistente en escuchas telefónicas entre el acusado y don Cristián Ureta –operador político–; entre el acusado y don Pedro Guerra –uno de los gerentes de Itelecom– estos últimos discutiendo sobre la licitación de Reposición de Luminarias de la ciudad de Puerto Natales y entre el Sr. Paredes y don Marcelo Lefort –de Itelecom– sobre la firma del contrato de adjudicación, conjuntamente con las escuchas entre los mismos altos cargos de Itelecom sobre la misma licitación”.

Asimismo, se valoró la: “Prueba testimonial de los funcionarios de Policía de Investigaciones entre ellos don Gonzalo Vicencio que da cuenta cómo se gesta una investigación en la ciudad de Iquique por licitación de luminarias y que, durante su desarrollo se establece la necesidad de investigar hechos similares en otras comunas del país creándose una fuerza de tareas formando parte de ella don Claudio Fuenzalida, don Ignacio Sotomayor, doña Pamela Díaz y Mabel Encina, entre otros, que son coincidentes en su declaración en juicio en cuanto a la vinculación entre el acusado y personeros de Itelecom y el operador político a través de las mismas escuchas y por medio de WhatsApp, correos eléctricos y prueba documental incorporada tanto a través de los testigos como en forma independiente; declaración de funcionarios municipales que formaban parte de la Secretaría Comunal de Planificación de la Ilustre Municipalidad de Puerto Natales de la época que dan cuenta la génesis y desarrollo del proyecto de luminarias además de la prueba material”.

 “Asimismo, la prueba referida permitió formar la convicción más allá de toda duda razonable, de la participación que tuvo el acusado en los hechos referidos, como autor material, todo lo anterior, en la forma que se fundamentará y precisará en la sentencia definitiva”, añade.

 “En consecuencia, el fallo que se dictará, como ya se indicó será de ABSOLUCIÓN y CONDENA, respecto de los delitos ya señalados”, concluye.

 La audiencia de comunicación de sentencia –que será redactada por la jueza Cáceres Julio– quedó agendada para las 13:15 horas del viernes 11 de septiembre próximo.


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