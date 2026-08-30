ESTUDIANTES DE COYHAIQUE SE CONECTARON VÍA STREAMING CON LA BASE AÉREA ANTÁRTICA PRESIDENTE FREI

Estudiantes de la Escuela Rural Arroyo El Gato, en Coyhaique, participaron este martes 25 de agosto en una conexión vía streaming con la Base Aérea Antártica Presidente Frei, donde pudieron conversar con Aviadores Militares desplegados en la isla Rey Jorge y conocer aspectos de la vida y el trabajo que se desarrolla en el continente blanco.

La actividad se realizó en el marco de un proyecto pedagógico curricular del establecimiento y contó con una exposición encabezada por el Comandante de la Base Frei, Comandante de Grupo (A) Carlos Reyes. Durante la jornada, integrantes de la dotación explicaron sus funciones y abordaron contenidos relacionados con la historia de la presencia chilena en la Antártica, sus características geográficas y el trabajo de la Fuerza Aérea de Chile.

A través de fotografías, mapas y material audiovisual, los escolares conocieron algunos hitos de la presencia de Chile en el continente, además de antecedentes sobre el Tratado Antártico, la cooperación internacional, el desarrollo científico, el uso pacífico del territorio y la protección de su ecosistema. También pudieron conocer las diferencias entre las condiciones de verano e invierno y aspectos de la vida cotidiana en la Base Frei.

Durante la conexión, los estudiantes realizaron preguntas sobre el clima, las temperaturas, la nieve y las funciones que cumplen quienes permanecen durante largos periodos en la Antártica. También conocieron las labores relacionadas con el abastecimiento de agua y energía, manejo de residuos, recepción de suministros y mantenimiento de las instalaciones.

El profesor y director de la Escuela Rural Arroyo El Gato, Sigifredo Figueroa, valoró la actividad y la disposición del personal de la Base Frei. Según señaló, los estudiantes pudieron despejar sus dudas y finalizaron la jornada conformes con la experiencia.

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